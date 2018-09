Lok Leipzig kassiert unnötige Pleite beim BFC Dynamo

Berlin. Eine frühe kalte Dusche hat den 1. FC Lok beim BFC Dynamo Berlin um ein Erfolgserlebnis gebracht. Schon nach drei Minuten schoss Marc Brasnic die Hauptstädter nach einem Pass von Otis Breustedt in Führung. Breustedt setzte sich nach einem Einwurf gegen drei Gegner an der linken Seitenlinie durch – das war viel zu einfach. Es sollte das einzige Tor des Tages bleiben. Der 1. FC Lok kassierte am 6. Spieltag der Regionalliga Nordost gegen die strauchelnden Berliner schon die dritte Pleite und hängt mit sieben Zählern weiter im Mittelfeld der Tabelle fest.

In der Pause stauchte der unzufriedene Heiko Scholz seine Männer in der Kabine zusammen, wie Co-Trainer Rüdiger Hoppe verriet. „Wir hatten zu viele Ballverluste im offensiven Drittel. Die müssen wir fest machen und hinten sicherer stehen“, fügte Hoppe hinzu. Mit Sascha Pfeffer und Nicky Adler (für Atici und Sindik) kamen zwei Routiniers aufs Feld.

Die Blau-Gelben zeigten sich sofort viel engagierter. Steinborn verpasste einen Schuss aus spitzem Winkel. Kurz darauf verzog Pfeffer aus der zweiten Reihe. Doch die gefährlicheren Abschlüsse erarbeitete sich erneut der BFC : Brasnic zwang Lok-Hüter Hanf zu einer Glanzparade. In der Folge fand das Geschehen weitgehend in der Berliner Hälfte statt. Der BFC zeigte sich nur noch bei Kontern gefährlich.

Lok ließ in der Offensive weiterhin die letzte Konsequenz vermissen. Adler verpasste einen Flugkopfball nach toller Flanke von Pfeffer (57.), weil ein Verteidiger klärte. Matthias Steinborn trat im Strafraum zweimal über den Ball (65.) Der einschussbereite Nils Gottschick wurde im letzten Moment vom Leder getrennt. Steinborns Kopfball (77.) nach Pfeffer-Flanke flog knapp am Tor vorbei. Der BFC hätte in der Schlussphase noch erhöhen können, doch die Konter wurden schlampig ausgespielt. Zu allem Überfluss erhielt Loks Ryan Malone nach grobem Foulspiel noch die Rote Karte (88.). Lok besaß an diesem Tag nicht die Mittel, um sich von der frühen kalten Dusche zu erholen. Am 12. September (19 Uhr) besteht im Bruno-Plache-Stadion gegen Rot-Weiß Erfurt die Chance auf Wiedergutmachung.