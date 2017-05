Lok-Leipzig-Legende Henning Frenzel feiert 75. Geburtstag

Leipzig. Einer der besten, wenn nicht der beste Mittelstürmer, der je für Leipziger Farben stürmte, feiert am Mittwoch seinen 75. Geburtstag. Der gebürtige Geithainer Henning Frenzel wechselte 1959 als blutjunges Talent zu DDR-Oberligist SC Lok Leipzig. Im Dezember 1961 kam er erstmals in der DDR-Auswahl zum Einsatz, für die er 56 Mal stürmte und 19 Treffer erzielte. Zudem spielte er 15 Mal für die Olympia-Auswahl, mit der er 1964 Bronze in Tokio holte.