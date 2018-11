Lok Leipzig siegt beim FC Oberlausitz mit 2:0

Anzeige

Neugersdorf. Der 1. FC Lok macht mit dem dritten Sieg in den letzten vier Liga-Partien weiter Boden in der Tabelle gut. Beim 2:0-Erfolg beim FC Oberlausitz Neugersdorf überzeugten die Leipziger abermals mit einer stabilen Defensive und schnellen Kontern und rangieren nun auf Platz acht der Regionalliga Nordost.

Nach den guten Leistungen und Ergebnissen in den letzten Wochen sind die Ansprüche beim 1. FC Lok wieder gestiegen. Weil den Gegner aus der Oberlausitz zudem arg die Personalnot drückte (O-Ton FCO-Coach Karsten Hutwelker vor der Partie: „Ich bin froh, wenn wir gegen Lok elf gesunde Spieler auf den Platz bringen können.“) formulierte Lok-Trainer Björn Joppe vorm Spiel ganz ohne Umschweife eine eindeutige Zielstellung: „Wir sind am Samstag definitiv im Vorteil und wollen auf jeden Fall mit drei Punkten wieder nach Hause kehren." Erreichen wollte Joppe dieses Ziel mit einem klaren Matchplan, der wie zuletzt auf einer kompakten Defensive fußt, aus der heraus mit schnellen Kontern immer wieder Gefahrensituationen heraufbeschworen und letztendlich Tore geschossen werden sollten. Dabei setzte er fast auf die identische Aufstellung, die vor Wochenfrist beim VfB Auerbach mit 4:1 gewonnen hatte – einzig Robert Berger rutschte für Ryan Malone in die Anfangself.

Schulze trifft zur frühen Führung

Und gleich zu Beginn ging Loks Kalkül zunächst einmal voll auf. Einen langen Freistoß von Robert Zickert aus der eigenen Hälfte erlief Kevin Schulze sich im gegnerischen Strafraum. Dort zog der Defensivspieler, der schon in Auerbach für die frühe Führung gesorgt hatte, aus spitzem Winkel einfach mal ab und traf so zum 1:0 (3.). Kurze Zeit später Lok mit noch einer Großchance: Diesmal Schulze als Vorbereiter, der Matthias Steinborn in Szene setzte, aber der Lupfer des Lok-Stürmers von der Strafraumgrenze landete nur auf dem Tornetz statt darin. Anschließend fanden zwar auch die Gastgeber besser ins Spiel, hundertprozentige Einschussmöglichkeiten konnten sie sich in Hälfte eins jedoch nicht mehr erspielen, ebenso wie die weiterhin auf Konter lauernden Leipziger.

Auch in der zweiten Halbzeit war die tief stehende Lok-Mannschaft das bessere Team, erspielte sich die klareren Chancen, aber Nils Gottschick konnte zunächst mit einem Schuss aus 20 Metern ebenso wenig treffen (48.) wie Maximilian Pommer, der eine Eingabe von Steinborn freistehend im Strafraum knapp verpasste (51.). Doch nur wenig später das vorentscheidende 2:0: Eine weite Flanke von links erreicht den am langen Pfosten lauernden Steinborn, der aus zehn Metern Maß nahm und den Ball unhaltbar im Neugersdorfer Tor versenkte (59.). Die Oberlausitzer versuchten anschließend zwar das Kommando wieder zu übernehmen, aber gegen die giftig verteidigenden und schnell konternden Leipziger hatten sie keine Mittel. Einzig die mangelnde Chancenverwertung konnte man der Mannschaft von Björn Joppe vorwerfen, denn Steinborn (65.), Pommer (73.) und abermals Steinborn (80.) scheiterten freistehend an FCO-Keeper Sabri Vaizov, der zudem noch einen Freistoß von Gottschick aus dem Angel kratzte (86.) und so insgesamt ein Debakel für sein Team verhinderte.

Neugersdorf: Sabri Vaizov – Colin von Brezinski, Ronald Wolf, Jan Sisler, Lukas Knechtel – Pedro Fagan, Maximilian Schmidt (84. Mohamed Djahdou), Jakub Moravec (64. Tobias Drassdo), Benjamin Gnieser (64. Thomas Hentschel) – Bocar Djumo, Dennis Blaser - Trainer: Karsten Hutwelker 1. FC Lok: Benjamin Kirsten – Robert Zickert, David Urban, Paul Schinke (90.+2 Lovro Sindik), Pascal Pannier – Robert Berger, Kevin Schulze (46. Ryan Malone), Sascha Pfeffer (77. Maik Salewski), Nils Gottschick – Matthias Steinborn, Maximilian Pommer - Trainer: Björn Joppe

Schiedsrichter: Stefan Prager (Gera) Zuschauer: 382 Tore: 0:1 Schulze (3.), 0:2 Steinborn (59.) Gelbe Karten: Vaizov, Sisler – Malone, Urban, Salewski