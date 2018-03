Lok Leipzig spielt gegen Fürstenwalde nur Unentschieden

Anzeige

Leipzig. Bei feinstem Sprühregen holt der 1. FC Lok Leipzig Mittwochabend einen Zähler gegen den FSV Union Fürstenwalde. Kemal Atici brachte die Gäste in der 56. Minute in Führung. Schlitzohr Djamal Ziane glich für Lok in der 69. Minute aus. Lok hatte übrigens 3663 Karten für die Partie verkauft - auch auf Grund des Kombitickets gegen Chemie. Zugegen waren von den Kartenbesitzern vielleicht 2000. Der Coach hielt Wort: Die Rotation bei der Aufstellung der Loksche ging weiter. Markus Krug kehrte nach auskuriertem Pferdekuss zurück in die Dreierkette und gesellte sich neben Hiromu Watahiki. Das Trio komplettierte Peter Misch. Auch Ryan Malone rotierte wieder ins Team. Bis auf ein paar kleine Wackler hielt das Abwehrkonstrukt der Leipziger in der ersten Hälfte.

Lok machte das Spiel, auch weil Fürstenwalde den Blau-Gelben im heimischen Plache den Platz überließ. Nur machte Lok nicht viel daraus. Auch wenn die ausgespielten Freistoßvarianten gut aussahen. Dabei hatte Watahiki in der 16. Minute wohl die größte Chance. Die flache Eingabe von Robert Berger konnte der Japaner aber nicht im Kasten unterbringen. Zuvor schoss Sascha Pfeffer aus elf Metern zehn Meter über den Kasten. Ansehnlich bei all dem: Paul Maurer leitete die Chancen allesamt ein. Nicht ansehnlich aus Sicht der Probstheidaer: Drei Minuten vorm Pausentee hätte es fast im Lok-Kasten geklingelt. Ein Freistoß, der lange und hoch durch den Nieselregen segelte, wäre fast von Kemal Atici verwertet worden. Kirsten kratzte das Ding raus. 0:0 zur Pause.

Atici bringt die Gäste in Führung

Halbzeitthema: Der Kunstrasen und das verlängerte Crowdfunding. 100000 Euro braucht Lok. 60000 sind da. Gestern kamen in der Klingelbüchse 1763 Euro dazu. Zurück zur Partie. Obwohl die Leipziger wieder das Spiel ankurbelten, hatte Fürstenwalde die dickere Chance. Wieder nach einem Freistoß von Rodi Celik. Awassi köpfte drüber. Kirsten war sich da in der 47. Minute sehr sicher, dass die Bogenlampe nicht hinter ihm einschlägt. Und ein bisschen Glück durfte Lok auch mal haben. Ein miserabler Einwurf, bei dem Watahiki bei der Ballannahme umfiel und Lok völlig blank stand, wurde nicht bestraft. Unions Atici passte zu ungenau in die Spitze. Nun ließ sich Lok in der eigenen Hälfte einlullen. Der Kopfballtreffer von Will Siakam wurde wegen Schiebens nicht gegeben (54.).

Krug hat kurz vor Schluss den Siegtreffer auf dem Fuß

Nur zwei Minuten drauf, war es dann aber geschehen - 0:1 Atici. Lok stand in der Mitte offen wie ein Scheunentor. Was für eine Einladung für einen Stürmer aus 16 Metern. Kirsten im Kasten chancenlos. Immer wieder sehenswert: Das Verrücken der Werbebanden von Ryan Malone. Nur führen die langen Einwürfe zu keinen Chancen. Lok mit wenig Zwingendem. Bis zur 69. Minute: Da glich Djamal Ziane aus. Kurz zuvor wurde Malone rüde von Atici gefoult, Maurer schaltete blitzschnell, führte aus. Flach auf Ziane, der sich die Chance nicht nehmen ließ.

Infolge wurde das Spiel ansehnlicher, weil Chancen erspielt wurde, Hüben wie drüben. Pfeffers gepfeffertes Ding schoss knapp am Union-Kasten vorbei (75.). Im Tor von Lok blieb Kirsten gegen Danny Breitfelder standhaft (76.). Der bei den Blau-Gelben eingewechselte Matus Lorincak hatte wenige Minuten später die Chance auf mehr, bekam aber völlig frei die glitschige Pille auf dem Elfer nicht unter Kontrolle. deswegen lautete auch Pfeffers Motto: Schießen aus allen Lagen. In der 80. Minute strich der Ball wieder nur knapp am Gästekasten vorbei. Fast hätte sich Kapitän Krug noch in die Torschützenliste eingetragen. Seine Flanke zwirbelte in der 89. Minute gefährlich auf Fürstenwaldes Tor.

Lok: Kirsten - Krug, Watahiki, Misch - Trojandt (59. Salewski), Malone, Schinke, Berger - Maurer (83. Wendschuch), Pfeffer - Ziane (77. Lorincak). T.: Scholz. Union: Bolten - Krstic, Awassi, Halili, Wunderlich - Breitfelder, Stagge, Süß (60. Thiel), Siakam (89. Behling) - Celik (83. Eirich), Atici. T.: Mauksch. Tore: 0:1 Atici (56.), 1:1 Ziane (69.) Zuschauer: 3663 Gelb: Trojandt, Malone - Awassi, Thiel, Atici, Bolten Schiedsrichter: Ostrin (Erfurt)

