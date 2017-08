Lok Leipzig überrollt tapferen Landes-Klasse-Vertreter

Kleinzschocher. Die Voraussetzungen vor dem Testspiel im Stadion der Freundschaft vor 400 Zuschauern waren klar. Immerhin spielen die Gastgeber vom FC Blau-Weiß Leipzig in der siebenten, die Gäste aus Probstheida in der vierten Spielklasse der Bundesrepublik. Folgerichtig das Kräfteverhältnis auf dem Rasen: Djamal Ziane schoss mit einem Doppelschlag ein zeitiges 2:0 heraus. Die Führung wurde von Nils Gottschick (30.), Andy Wendschuch (35.) und Paul Maurer (40.) in der letzten Viertelstunde vor der Pause ausgebaut. Die Seiten wurden bei einem sehr souveränen 5:0 gewechselt.