Lok Leipzig und BSG Chemie wollen punkten

Leipzig. „Teuer erkaufte Siege“, sagt Lok-Trainer Heiko Scholz (51) mit Blick ins Lazarett der Blau-Gelben . Länger eingerichtet hat sich da Sascha Pfeffer (Knie), Maximilian Pommer (Rücken) harrt noch bis nächste Woche auf der Liege aus. Ungewollt wieder dort gelandet ist Nils Gottschick. Der 23-Jährige hatte gerade seine Schulter-OP auskuriert, sich in den Stamm gespielt. „Das ist schade für den Jungen“, sagte Scholz, „er war gerade wieder fit.“ Gottschick bekam im Spiel gegen Luckenwalde eins in die Beine. Seitdem klagte der Ballantreiber über Knieschmerzen. Nun ist es gewiss: ein Riss im linken Außenmeniskus. Es muss operiert werden. Acht bis zehn Wochen ist Ritze!

Mit Gottschick hat es den nächsten Taktgeber beim 1. FC Lok Leipzig erwischt. So wird wohl Scholz am Freitag in Nordhausen (19 Uhr) bereits Variante vier im fünften Regionalligaspiel preisgeben. Das Transferfenster schließt übrigens am 31. August. Es wird geillert, mit Sicherheit.