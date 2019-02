Lok Leipzig unterliegt klar beim SV Babelsberg

Potsdam. Potsdam war und ist kein gutes Pflaster für den 1. FC Lok . Vor der Partie am Freitagabend traten die Probstheidaer seit 1998 als VfB und Lok fünfmal beim SV Babelsberg an. Nur beim ersten Mal konnte die damals von Trainer-Legende Uli Thomale gecoachte Elf beim 3:3 einen Punkt zurück in die Heldenstadt mitnehmen. Danach setzte es nur Niederlagen, woran sich auch aktuell nichts änderte. Nomen est omen: 0:3 hieß es am Ende vor 2408 Zuschauern aus Leipziger Sicht gegen die 03er.

„Never change a winning team“ dachte sich Lok -Coach Björn Joppe vorm Spiel und schickte exakt dieselbe Elf auf den Platz, die am vergangenen Sonntag Union Fürstenwalde mit 5:0 vom Platz gefegt hatte . Ebenso wie gegen Fürstenwalde fiel auch beim SV Babelsberg ein schnelles Tor – allerdings auf der falschen Seite: Nach einem Lupfer über die Lok-Abwehr war es Manuel Hoffmann, der alleine vor Benny Kirstens Tor auftauchte und aus Nahdistanz zur frühen Führung der Gastgeber einnetzte (5.). „Da sehen wir aus wie eine Schülermannschaft“, befand Lok-Teamchef Björn Joppe, der von einem „verdienten Sieg“ der Babelsberger und einem „schwarzen Abend“ bei seinem Team sprach. „Wir haben hingegen gefühlt 99 Prozent der zweiten Bälle verloren und man hatte über die 90 Minuten das Gefühl, dass wir mit zwei Mann weniger auf dem Platz standen.“ Fast direkt nach Wiederanstoß wäre den Blau-Gelben fast der Ausgleich gelungen, aber ein Freistoß von Nils Gottschick landete am Pfosten und nicht im Tor.

Als auch danach die Lok-Angriffsbemühungen ins Leere liefen, wechselte Joppe noch vor der Pause doppelt, Ryan Malone und Sascha Pfeffer mussten schon in der 40. Minute vom Feld, Robert Berger und David Urban kamen herein. Zudem stellte der Lok-Coach von Dreier- auf Viererkette um, stürmte anschließend mit drei Stürmern, um so noch eine Wende im Spiel zu erzwingen – brachte vorm Pausentee nichts und danach auch nicht mehr. Und wieder zeigte Babelsberg, wie einfach Fußball sein kann: Nach dem allerersten Eckball der Gastgeber im ganzen Spiel sprang Lukas Wilton am langen Pfosten höher als Loks Pascal Pannier. Wieder war Kirsten machtlos – 3:0 (72.). Am Ende fiel die Niederlage für den 1. FC Lok sicherlich ein Tor zu hoch aus, weil man ordentlich mitspielte und nicht unterirdisch schlecht agierte. Gleichzeitig war die Niederlage selbst absolut verdient, weil die Blau-Gelben drei Mal im Tiefschlaf waren und so die Babelsberger Tore möglich machten und selbst nie ein Mittel fanden, den Abwehrriegel der Gastgeber zu knacken.