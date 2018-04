Lok Leipzig verliert in Babelsberg 2:4 in der Nachspielzeit 

Anzeige

Babelsberg. Ein Jokertor von Paul Maurer ließ den 1. FC Lok vom Punktgewinn in Babelsberg träumen: Vier Minuten nach seiner Einwechslung besorgte der 21-Jährige am Mittwoch im Regionalliga-Nachholspiel in der 89. Minute das 2:2. Doch in der Nachspielzeit bestrafte der dreifache Torschütze Abdulkadir Beyazit die defensiv zu anfälligen Leipziger. Babelsberg feierte einen verdienten 4:2 (0:1)-Erfolg.

Lok-Trainer Heiko Scholz meinte: „Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt. In der zweiten Halbzeit hat Babelsberg umgestellt. Das haben wir nicht in den Griff bekommen. Mit dem 2:2 hat die Truppe Moral gezeigt. Dass man dann aber noch zwei Gegentore bekommt ist naiv und blöd. So doof kann man sich nicht anstellen.“ Sein Gegenüber Almedin Civa ergänzte: „Es war von beiden Teams ein Riesenspiel auf hohem Regionalliga-Niveau – mit einem verdienten Sieg von uns.“

Damit geht die rasante Talfahrt des 1. FC Lok weiter. Die Probstheidaer liegen nun nach dem achten sieglosen Spiel in Folge auf dem neunten Platz – nur noch einen Zähler vor dem gestrigen Kontrahenten. Lok musste gestern den ZFC Meuselwitz vorbeiziehen lassen, der seinen Aufwärtstrend mit einem 3:2 gegen Auerbach fortsetzte. Am Sonntag (19 Uhr) kommt der BFC Dynamo mit breiter Brust ins Leipziger Bruno-Plache-Stadion, denn die Hauptstädter trotzten dem Meister Energie Cottbus gestern ein 2:2 ab. Positiv im Tabellenkeller aus Sicht von Chemie Leipzig: Auch unter dem neuen Spielertrainer Torsten Mattuschka kassierte Abstiegskontrahent Altglienicke eine 1:3-Pleite gegen Hertha BSC II.

Salewski mit Blitzstart

Der 1. FC Lok kam zuletzt über einige positive Ansätze nicht hinaus. Das schien sich in Babelsberg zu ändern, als Maik Salewski den schwungvollen Beginn der Sachsen mit dem 1:0 nach knapp fünf Minuten krönte. Der 28-Jährige verwertete eine tolle Vorarbeit von Sascha Pfeffer, der von der Grundlinie geflankt hatte. Dieser Auftakt nach Maß war um so erstaunlicher, weil die Lok-Elf wegen eines Staus verspätet in Babelsberg eingetroffen war – die Partie begann zehn Minuten später. Torhüter Christopher Hanf meinte: „Die Vorbereitung war mit der zwei Stunden länger dauernden Anfahrt und kurzen Erwärmung alles andere als optimal. Trotzdem haben wir die erste Halbzeit komplett dominiert und wenig zugelassen. In der zweiten Hälfte war einfach der Wurm drin. Über das Ende bin ich selber fassungslos.“

Doch nach einer Viertelstunde übernahm der Gastgeber die Initiative. Phasenweise konnte sich die Mannschaft von Heiko Scholz kaum aus der eigenen Hälfte befreien. Die 30 Lok-Fans unter den 1781 Zuschauern fragten sich mit besorgter Miene: Kann diese Abwehrschlacht gut gehen? Lok behauptete die Führung bis zur Pause – bettelte aber danach um Gegentore. Nach der Pause wurde der Druck einfach zu groß.

Statistik:

1. FC Lok: Hanf – Trojandt (85. Maurer), Misch, Surma, Krug – Berger, Salewski, Malone, Pfeffer (82. Gottschick), Watahiki – Ziane (76. Lorincak). Zuschauer: 1781. Tore: 0:1 Salewski (5.), 1:1 Beyazit (54.), 2:1 Schmidt (85.), 2:2 Maurer (89.), 3:2 Beyazit (90.), 4:2 Beyazit (90.+2).

Mirko Jablonowski, fs

