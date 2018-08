Lok Leipzig verliert mit 1:4 bei Viktoria Berlin

Daraufhin wurden die Angriffsbemühungen Leipzigs gefährlicher, doch im Großen und Ganzen blieb es bei Bemühungen. Dennoch konnte der Elf von Scholz die Lust nicht abgesprochen werden. Bei einem Sieg hätte man auf Platz 1 übernachten können, doch vom Platz an der Sonne war die Lokomotive an diesem Abend meilenweit entfernt. Wieder ein Freistoß, diesmal auf der anderen Seite und ausgeführt von Aykut Soyak, brachte Viktoria erneut in Führung. Aus 38 Metern senkte sich der Ball recht dubios, doch Hanf sah auch nicht besonders gut aus (41.).

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste überhaupt nicht mehr ins Spiel. Trotz offensivem Wechsel in der Halbzeitpause - Neuzugang Nicky Adler kam für Misch - kam die Angriffsabteilung der Leipziger noch weniger zur Entfaltung. Gefährliche Abschlüsse leider Fehlanzeige. Dies nutzte Berlin eiskalt aus: Nach 62 Minuten erhöhte Scharkowski mit seinem zweiten Treffer in der Partie die Führung auf zwei Tore. Die zweite Trinkpause im Spiel konnte leider nur bei den Gastgebern neue Kräfte freisetzen: Aykut Soyak zog mit seinem Teamkollegen gleich und markierte mit dem 4:1 in der 80. Minute den zweiten Doppelpack des Freitagabend. Nun heißt es, sich am Wochenende gut zu erholen, um keinen Fehlstart hinzulegen, denn bereits am Dienstag empfängt der 1. FC Lok zu hause in Probstheida den Aufsteiger aus Bischofswerda.