Lok Leipzig verpflichtet Slowaken Matus Lorincak

Leipzig. Der 1. FC Lok Leipzig ist auf der Suche nach einem Stürmer fündig geworden. Matúš Lorincak wechselt vom slowakischen Drittligisten Slavoj Trebišov zum 1. FC Lok. In der vergangenen Saison schoss der 26-Jährige in 26 Spielen ganze 26 Tore und verhalf somit seinem Verein zum Aufstieg in die zweite slowakische Liga. Matúš Lorincak erhält in Probstheida einen Einjahresvertrag.