Lok Leipzigs Cheftrainer Rainer Lisiewicz: "Ich bin noch in der Findungsphase!"

Es ist im Prinzip alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir sind früh in Führung gegangen und lagen zur Halbzeit mit 4:0 vorne. Da war die Messe quasi gelesen. Die Mannschaft hat die Schwächen des Gegners perfekt ausgenutzt. Wir mussten die Konzentration hochhalten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann unserem Torwart ein paar Gelegenheiten gegeben, sich auszuzeichnen. Benny Kirsten hat Weltklasse gehalten.

Wie sieht Ihre Rollenverteilung im Alltag aus?

Björn Joppe, Ronny Surma und ich stimmen uns in den Dingen ab. Ich will meine Erfahrungen einbringen. Aktuell bin ich auch noch in der Findungsphase und möchte die Jungs kennenlernen. Es ist ja doch eine andere Generation. Aber das ist etwas, was mir Spaß macht und mich bisher auch – denke ich – ausgezeichnet hat, dass ich einen guten Draht zu den Spielern hatte.