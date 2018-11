Lok Leipzigs Legende Rainer Lisiewicz kommt nach Hause

Er hat den 2004 neu gegründeten 1. FC Lok Leipzig von ganz unten in die Oberliga geführt, musste nach fünf glänzenden Jahren und ein paar weniger segensreichen Wochen 2009 gehen. Ja, eine geräuschvolle Trennung. Knappe zehn Jahre später kommt Rainer Liesiewicz, 69, nach Hause, wird eine Art Teamchef im Gespann mit Coach Björn Joppe, 39. Bei der Lok-Mitgliederversammlung am Freitag wird die Neuigkeit offiziell unters Volk gebracht, die Kollegen der Bild hatten zuerst über die Lisiewicz-Rückkehr berichtet. Das operative Geschäft bleibt in Joppes Händen, Lisiewicz wird im Training und bei den Mannschaftssitzungen dabei sein, mit Rat und Tat unterstützen. Sein Amt als Präsident beim Landesligisten SV Naunhof behält der frühere Oberliga-Spieler der Blau-Gelben. Wie auch seinen Job als Sportlehrer an der Grundschule Forum Thomanum. Der 1. FC Lok musste an der Übungsleiter-Front etwas tun, weil Björn Joppe die erforderliche A-Lizenz fehlt. Lisiewicz hat die Lizenz aller Lizenzen, ist Fußball-Lehrer.