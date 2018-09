Lok Leipzigs Maik Salweski: „Für jeden Fehler werden wir bestraft“

Leipzig. Mit viel Einsatz und Kampf hat der 1. FC Lok Leipzig dem Absteiger aus Erfurt einen Punkt abgerungen – oder doch eher zwei Zähler verpasst? Von den Abschlüssen her waren die Blau-Gelben jedenfalls klar überlegen. Fünf Großchancen standen zwei Schüsse auf das eigene Gehäuse gegenüber. Am Ende hieß es trotzdem nur 1:1 .

Robert Zickert (Lok #21) fasst sich nach einer vergebenen Chance an den Kopf beim Spiel 1. FC Lokomotive Leipzig (Lok) vs Rot-Weiß Erfurt, Fußball, Regionalliga Nordost, 12.09.2018 © Christian Modla

Nicky Adler (Lok #8) scheitert an Rot-Weiß Torwart Lukas Cichos beim Spiel 1. FC Lokomotive Leipzig (Lok) vs Rot-Weiß Erfurt, Fußball, Regionalliga Nordost, 12.09.2018 © Christian Modla

Teamkollege Nicky Adler, der sich über seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison freuen konnte, meinte nach Abpfiff: „Das ist schon echt Wahnsinn. Die wenigen Chancen, die wir zulassen, werden bei uns direkt Gegentore.“ Der Punktgewinn sei für die Probstheidaer auch deshalb „ein Stück weit zu wenig“, so der Angreifer. Lok sei unter dem Strich die bessere Mannschaft gewesen, hätte mit ein bisschen Glück als Sieger vom Platz gehen können. Adler: „Nun müssen wir uns die Punkte in Auerbach holen.“ Beim Tabellen-15. aus dem Vogtland sind die Leipziger bereits am Sonnabend gefordert. Anstoß im VfB-Stadion ist 15.00 Uhr.