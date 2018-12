Lok Leipzigs Präsident Thomas Löwe: „Die Entwicklung des Vereins stimmt“

Leipzig. Der ominöse, anonyme Brief sorgt weiter für Gesprächsstoff rund um das Bruno-Plache-Stadion. Der MDR hatte am Mittwoch neue Vorwürfe veröffentlicht. Prof. Henning Zülch von der HHL Leipzig kommt in einem Beitrag zu Wort und spricht von einer „buchmäßigen Überschuldung“, der 1. FC Lokomotive Leipzig müsse nun nachweisen, dass er aus insolvenzrechtlicher Sicht nicht überschuldet sei. Weiterhin zitiert der MDR die Staatsanwaltschaft, die zwar den Eingang einer anonymen Anzeige, wie im Brief angekündigt, bestätigt, allerdings keinen Anfangsverdacht sieht, der Ermittlungen rechtfertigt.

Die Autorenschaft des Briefes, der für die großen Unruhen sorgt, ist weiter offen. Die Fankurve von Lok hat ihn nach eigener Auskunft ebenfalls nicht verfasst und kennt den Autoren nicht.

Kurz vor Ende des Jahres 2018 hat der SPORTBUZZER noch einmal den Präsidenten von Lok Leipzig, Thomas Löwe, ans Telefon bekommen und mit ihm gesprochen.

Herr Löwe, 2018 liegt bald hinter Ihnen, wie haben Sie es erlebt? Es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Sportlich hatten wir uns sicher mehr vorgenommen. Aber ich bin zufrieden, wie sich der Verein insgesamt entwickelt. Wir haben in der Infrastruktur viel bewegt, die Trainingshalle eingeweiht, sind den Kunstrasenplatz angegangen und stehen im Sponsoring so gut da wie noch nie. Die Entwicklung des Vereins stimmt.

Sportlich können Sie aber nicht zufrieden sein. Nein, wir hatten im sportlichen Bereich aber schon seit der vergangenen Rückrunde Probleme. Im Sommer haben wir uns dann mit der Mannschaft ganz klar mehr vorgenommen. Aber mit Björn Joppe haben wir jetzt gute Ergebnisse erzielt. Wenn ich mir anhöre, was er und Rainer Lisiewicz vorhaben, dann habe ich große Hoffnungen auf attraktiveren und erfolgreicheren Fußball in der Rückrunde. Die Freistellung von Heiko Scholz ging mir sehr an die Nieren. Wir sind einen langen Wegen zusammen gegangen.

Geht es für Sie überhaupt noch um was? Der Aufstieg dürfte nicht mehr drin sein... Wir kämpfen dennoch um jeden Tabellenplatz! Wir sind von einem Abstiegsplatz auf Platz acht geklettert. Das kann nicht der Anspruch der Mannschaft sein. Unsere sportliche Leitung hält Platz vier bis fünf für realistisch. Dazu wollen wir ins Sachsenpokal-Finale. Mit dem Spiel beim Chemnitzer FC haben wir ein schweres Los, wollen dort aber trotzdem etwas reißen.

Der MDR hat erneut einen kritischen Bericht gesendet. Können Sie die Vorwürfe, die ja so ähnlich auch in dem offenen Brief stehen, nachvollziehen? Um herauszufinden, dass wir finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, hätte der MDR eigentlich nicht monatelang recherchieren müssen. Das haben wir immer öffentlich gesagt. Ich habe den Eindruck, dass der MDR einer Story hinterher rennt, die keine ist. Wir hatten ein Hintergrundgespräch mit dem MDR zu diesem Thema. Was dort besprochen wurde, ist mit Füßen getreten worden. Ich finde diese Art von Berichterstattung außerdem sehr gefährlich für das Ehrenamt, von dem ein Verein wie unserer lebt. Es wird gezielt gegen Personen denunziert, die dann auch in ihrem Privatleben und als Geschäftsleute darunter zu leiden haben. So wird es noch schwerer, Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern.

Professor Zülch spricht in dem Beitrag von einer „buchmäßigen Überschuldung“. Was sagen Sie dazu? Herr Zülch sagt in dem Beitrag auch, dass die Regionalliga ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld ist. Damit entlastet er uns ja.

Es gibt auch nicht die Gefahr einer insolvenzrechtlichen Überschuldung? Nein.