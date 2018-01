Lok Leipzigs Profipläne: Volles Risiko – oder eine Abfahrt auslassen?

Leipzig. Als der 1. FC Lok 2014 seinen Fahrplan 2020 mit dem Ziel 3. Liga aushing, wurde der Kultklub belächelt. Kein Markenrecht fürs eigene Logo, am maroden und zwangsverwalteten Bruno-Plache-Stadion durfte ohne Sondererlaubnis kein Pinsel geschwungen werden. Mittlerweile sind die Voraussetzungen beim Vierten der Regionalliga andere. Doch die Abfahrt in den Profifußball wird der schwierigste Akt.

Finanziell liegt der Spielraum permanent im Minusbereich. Fürs Geschäftsjahr 2016/17 gab der FCL auf der Mitgliederversammlung am Freitag einen Verlust von 335 .000 Euro bekannt, zwischendurch brannte es noch mehr. Aufsichtsratsboss Olaf Winkler: „Wir arbeiten immer mit einem Delta, das geht nicht anders.“

Deshalb wurden die Mitgliedsbeiträge für 50 000 Euro Zusatzeinkünfte pro Jahr erhöht. Fast jede zusätzliche Sponsoreneinnahme wird sofort in die Spielergehälter gesteckt, so konnte der Team-Etat für diese Spielzeit gesteigert werden – und so soll ab Sommer ein erster Angriff auf den Aufstieg vorbereitet werden. Immerhin soll sich die aktuelle Lücke für 2017/18 als nicht höher abzeichnen und Winkler weiß: „Unser Trainerteam braucht den Finanzrahmen früher, damit sie Neuzugänge festmachen können.“