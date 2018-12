Lok Leipzigs Serie hält bei 0:0-Remis der besseren Sorte

„Wir wollen zu Null spielen“, so die Marschroute von Trainer Björn Joppe vor der Partie gegen Viktoria Berlin, dank unermüdlichen Kampfes der Blau-gelben Hintermannschaft und freundlicher Mithilfe einer weit unter ihren Möglichkeiten agierenden und anscheinend frierenden Offensivreihe der Berliner kassierte die Heimmannschaft zum dritten Mal hintereinander kein Gegentor. Die Viererkette musste umgestellt werden: Für den gelbgesperrten Urban rückte Paul Schinke auf die für ihn ungewohnte Position in der Innenverteidigung. Urban fehlte wegen seiner zehnten gelben Karte, Joppe sagte auf der Pressekonferenz: „Der sammelt die wie wir früher Autogrammkarten.“ Und obwohl die Klasse der Gäste immer wieder aufblitzte, musste Kirsten nie nennenswert eingreifen. Auf der anderen Seite hatte Malone die größte Chance der Partie, als er in der 37. Minute per Kopf die Latte traf.