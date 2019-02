Lok Leipzigs Trainer Björn Joppe: „Möglichst offensiv und attraktiv!“

Wie bei den Leipzigern ging es bei den Unionern jedoch anschließend stetig bergauf. Fürstenwalde verlor danach nur noch gegen Tabellenführer Cottbus. Aktuell liegen beide Vereine in der Tabelle mit jeweils 24 Zählern auf Rang acht (Lok) und neun (Fürstenwalde, mit einem Spiel mehr).

Joppe erwartet defensive Gäste

Dennoch sieht Loks Teamchef Björn Joppe sein Team im Vorteil: „ Unions Stärken liegen in der Defensive. Ich erwarte einen tief stehenden Gegner, der top motiviert sein wird. Aber wir sind zu Hause der Favorit, wollen die drei Punkte.“ Dabei kann Joppe beim Personal aus dem Vollen schöpfen: Bis auf Toni Hartmann, der nach überstandenem Pfeifferschem Drüsenfieber wieder langsam ins Training eingestiegen ist, sind alle Spieler fit. Der große Konkurrenzkampf freut den Trainer: „Natürlich wird das bedeuten, dass ich auch mal einen Spieler nicht nominieren kann, der es vielleicht verdient hätte. Aber insgesamt ist es natürlich gut, wenn alle Gas geben und man als Trainer viele Optionen hat.“

Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist Joppe sehr zufrieden. Vor, während und nach dem Trainingscamp in der Türkei arbeitete die Mannschaft hart, diszipliniert und konzentriert. Geübt wurde auch für eine andere Spielweise, die in Zukunft zelebriert werden soll: „Als ich das Team übernommen habe, ging es erst einmal darum, Sicherheit zu gewinnen. Deswegen haben wir zunächst großen Wert auf eine stabile Defensive gelegt. Meine eigentliche Spielphilosophie ist jedoch, möglichst offensiv und attraktiv zu agieren. Wir wollen viel Ballbesitz haben, Ball und Gegner laufen lassen, viele Chancen erspielen und so mindestens ein Tor besser sein als unsere Gegner“, umreißt Joppe seine Idee von Fußball.