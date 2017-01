Lok startet ohne "La-Le" und Schinke

Leipzig. Punkt 17.15 Uhr ging gestern beim 1. FC Lok Leipzig wieder das Licht an. Trainingsauftakt in der Halle, bei unwesentlich wärmeren Temperaturen als draußen vor der Tür, wo die Jugend auf der Asche dem Ball hinterher jagte. Das Gute vornweg: Bei keinem der Anwesenden guckte noch die Gänsekeule aus dem Hals.

„Alle waren sehr fleißig“, frohlockte Trainer Heiko Scholz. Wobei sich der 50-Jährige ziemlich sicher sein konnte. Außer einer seiner Jungs wäre ein Schelm und hätte die Pulsuhr seinem Hund ums Bein gewickelt. Hat aber keiner: Paul Schinke spulte gar in New York sein Pensum ab.

Gemessen an den Laktatwerten musste in den vergangenen zwei Wochen jeder Spieler 3 x 8 Kilometer zurücklegen. Alles fein dokumentiert und nachvollziehbar im Internet. „Einige waren in Budapest laufen, andere im Leipziger Auwald und einer am Zoo entlang“, sagte Scholz.

Endlich wieder an Board der Loksche ist der Captain. Markus Krug ist nach seiner Knöchel-Operation fit wie ein Turnschuh. So wie 14 seiner Mitspieler. Christopher Schulz (Tor) und Nils Gottschick (Mittelfeld) hüteten derweil wegen eines Infekts das Bettchen. Hiromu Watahiki, Steffen Fritzsch (beide Abwehr) und Steven Heßler (Flügelläufer) steigen heute wieder voll ein. Gestern stand bei dem Trio ein Belastungstest an, weil erst vor Kurzem ihre Blessuren aus dem letzten Spiel des vergangenen Jahres in Cottbus ausgeheilt waren.

Nicht da: Keeper Julien Latendresse-Levesque (La-Le) und Paul Schinke. Ersterer laboriert laut Scholz an Problemen mit der Leiste. Die Zeichen bei Benjamin Kirsten stehen auf Angriff. Zweiterer hatte vom Coach frei bekommen. Wieso, weshalb, warum ließ der Lok-Trainer offen. Im vergangenen November traf sich der 25-Jährige in einem Leipziger Café mit ZFC-Coach Heiko Weber. Danach stand Schinke gemeinsam mit Wusel Daniel Becker in der Startelf. Ein Wechsel in der Winterpause sei angeblich vom Tisch. Das sagte ZFC-Boss Hubert Wolff damals. Lok-Coach Scholz bekräftige zudem, keinen gehen lassen zu wollen.

Bis 18.45 Uhr wurde gestern in der Halle angeschwitzt. Stammplatzgarantie? „Gibt es nicht, jeder, der mich kennt, weiß, dass es nach Leistung geht“, gab Scholz die Linie vor. Fünf Wochen wird nun gerackert, daheim. Ohne Trainingslager. Die Türkei ist derzeit keine Option, Portugal und Spanien sind zu teuer. Am 5. Februar ist scharfer Start, daheim gegen den FSV Luckenwalde. Die Lok-Bilderbuch-Story des vergangenen Jahres soll weitergehen.