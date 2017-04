Lok-Trainer Scholz: "Eltern haben viel zu oft Dollarzeichen in den Augen"

Anzeige

Leipzig. „Ich kann es immer wieder nur sagen: Kinder sollten so lange wie möglich Kinder bleiben.“ Wenn Heiko Scholz, Trainer des Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig, diese Worte ausspricht, tut er es mit Nachdruck und ernst. Am Rande der Auslosung der Halbfinalpaarungen im Leipziger Cup, bei der er als Glücksfee fungierte, hatte der Coach Zeit für ein paar Worte zum Thema Nachwuchsfußball. Seine Loksche gehört diesbezüglich zu den Leuchttürmen der Stadt. Zwölf Probstheidaer Teams von den A- bis zu den F-Junioren stehen im regelmäßigen Ligenspielbetrieb, mehrere davon in Landesligen oder Landesklassen.

„Ich habe das Glück, dass immer zu den Zeiten, in denen ich mit meinen Jungs auf dem Platz bin, nebenan die Kleinen trainieren. Es ist schön, da immer mal einen Blick zu riskieren“, sagt Scholz, der selbst nicht eingreift ins Geschehen bei den Kickern von morgen. „Dafür ist bei uns Jörg Seydler zuständig. Der macht auch regelmäßig Schulungen mit den Nachwuchstrainern.“ So exakt durchorganisiert wie bei Lokalkonkurrent RB Leipzig sei das aber natürlich nicht. „Wir haben mit Jörg nur einen Hauptamtlichen in dem Bereich. Da gibt es keine großen Videoanalysen. Wir spielen auch nicht von den F-Junioren bis hoch in den Herrenbereich dasselbe System. Wir machen Breitensport.“

Zu klein um in der DDR Profi zu werden

Breitensport mit Anspruch, allerdings. „Lok ist vor allem im Kleinfeldbereich inzwischen wieder eine echte Nummer in Mitteldeutschland“, verkündet Heiko Scholz. Zu verdanken habe man das – Überraschung – zu einem nicht unerheblichen Teil auch den Rasenballern. „Die orientieren sich bei der Suche nach Talenten inzwischen weit über die Grenzen Leipzigs hinaus. Deshalb landen viele wirklich gute Jungs, die es dort nicht schaffen oder geschafft haben, bei anderen Vereinen und eben gern auch bei uns.“

Unbändige Freude über Siege aller Art: Die schöne Seite des Nachwuchsfußballs. © Dirk Knofe

Schon im jungen Alter aussortiert zu werden, das ist für kleine Kicker kein schönes Gefühl. Scholz kennt das. „Ich bin mit 16 Jahren von der Sportschule in Dresden geflogen. Die wollten mich nicht mehr.“ Der Grund: „Scholle“ war schlicht zu klein. Er sei damals in ein echtes Loch gefallen. „Es hat zwei Jahre gedauert, bis ich mich von diesem Schlag erholt hatte. Dass ich nicht abgedriftet bin, hatte ich meinem damals neuen Verein in Hagenwerder zu verdanken. Ich habe weiter täglich trainiert, bei den A-Junioren und den Herren in der Bezirksliga gespielt, parallel eine Lehre gemacht.“ Er sei in dieser Zeit ein Mann geworden. „Dass ich dann doch noch Profi wurde, habe ich Chemie Leipzig zu verdanken. Wenn die mich nicht gesehen hätten, hätte ich keine Chance mehr gehabt.“ Scholz' Geschichte nahm eine glückliche Wende: Er schaffte es über Leutzsch zu Lok, Dynamo Dresden, später nach Leverkusen. Er absolvierte Nationalspiele für die DDR und die BRD.

Aussortiert zu werden gehört dazu

Trotz seiner Erfahrungen, kann Heiko Scholz nicht verstehen, wenn Eltern lautstark das Schicksal ihrer beispielsweise bei RB aussortierten Kinder beklagen. „Ganz ehrlich, da habe ich keinerlei Verständnis. Die sind doch selbst schuld“, schimpft der 51-Jährige. „RB Leipzig betreibt Leistungssport von den F-Junioren an, und zwar unter hochprofessionellen Bedingungen. Das ist auch richtig so. Solche Leistungszentren muss es geben. Wenn ich mein Kind dort hinschicke, dann muss ich wissen, dass es jederzeit auch wieder rausfliegen kann. Die Durchlässigkeit nach oben ist da nun mal nicht besonders hoch. Gesucht werden die Besten der Besten.“ Es sei unverantwortlich, sein Kind diesem System auszuliefern, wenn man vorher schon wisse, dass seine Schultern am Ende nicht breit genug sein werden, um mit der Enttäuschung umzugehen. „Ich denke, da haben viel zu oft die Eltern schon die Dollarzeichen in den Augen.“

Scholz‘ Appell ist deshalb eindeutig. „Das Größte ist doch, dass die Kinder gemeinsam aufwachsen, von der Straße weg sind, ein gemeinsames Ziel haben. Darum geht es im Breitensport. Die Zeit, in der sie so frei spielen können, ist kurz genug.“ Auch deshalb schaue er den Kleinen in Probstheida gern mit einem Auge beim Training zu. „Da kann einem schon das Herz aufgehen.“

KOMMENTIEREN