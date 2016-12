Lok und Chemie Leipzig halten keinen Winterschlaf

Leipzig. Kurz war sie, die Winterpause für die Leipziger Regional- und Oberligisten. Lediglich zur Weihnacht durften die Füße mal hochgelegt werden, gerade mal zwei Wochen. Und dann auch doch wieder nicht so richtig, zumindest bei der Loksche. Von Trainer Heiko Scholz gab es für seine Jungs neben einem warmen Händedruck und einer Apfelsine ein kleines Kuvert als Geschenk. Nur, dass daraus keine Scheine linsten, sondern ein Laufplan.

Selbst den für viele Sportler schon obligatorischen Flug ins Warme wird es im Januar nicht geben. Trainingslager in der Ferne steht bei keinem der Leipziger Vereine auf dem Plan.

Nach dem Jubiläumsjahr der Probstheidaer wird weiter geklotzt, auch wenn Coach Scholz noch immer mit der Zunge über das Erlebte schnalzt. Als Regionalliga-Aufsteiger haben die Blau-Gelben in der Hinrunde 26 Punkte gesammelt. „Überragende Hinrunde“, sagt Scholz, „wir haben den Teams das Leben schön schwer gemacht.“ Lok rangiert auf dem neunten Tabellenplatz. Damit es weiter nach vorn geht, wird ab Dienstag der Druck auf dem Kessel wieder erhöht – Trainingsauftakt. Mit dabei sein werden auch Peter Misch und Jonas Arnold. Die beiden Jungspunde kamen in der Hinrunde nicht zum Zuge, wollten in der Pause weg. „Wir brauchen sie“, lässt Scholz keine Luft ran.

Staub aufgewirbelt wird auch bei der RB-Reserve, die sich mehr als ordentlich in der Regionalliga behauptet: 4. Platz, 30 Punkte. Auch, weil Terrence Boyd und Zsolt Kalmar mit den Jungbullen schnauften. Das könnte sich ändern...

RB Leipzig II bei Tottenham und Chelsea zu Gast

Vom 16. bis 20. Januar gehen die U23-Kicker von RB auf Reisen. Nicht Sightseeing steht in London auf dem Plan, sondern Spiele gegen die U21-Teams der Tottenham Hotspurs (17. Januar) und FC Chelsea (19. Januar). Zwei sehr anspruchsvolle Gegner. In England tragen die U21-Vertretungen ihre eigene Meisterschaft aus.

In der Oberliga blickt Chemie Leipzig stolz auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Nach dem Aufstieg folgte eine bärenstarke Hinrunde, die aktuell mit Platz zwei belohnt wird. Bei aller Euphorie, die Defensive der Leutzscher präsentierte sich nicht immer sattelfest und wurde deshalb in der Winterpause mit Felix Paul verstärkt. Dass der Innenverteidiger als Stammspieler vom Regionalligisten VfB Auerbach nach Leipzig wechselt, bestätigt die gewachsenen Ambitionen der Grün-Weißen. Der erste Prüfstein nach der Winterpause wartet bereits am 12. Februar beim Tabellenführer VfB Germania Halberstadt.

SSV Markranstädter und FC International wollen auch trainieren

Ganz andere Sorgen hat der SSV Markranstädt: Mit nur acht Punkten aus den ersten 15 Spielen reicht es gerade mal für den vorletzten Platz. Am 18. Februar steht dann zum Start mit dem Derby gegen Chemie auch gleich eine schwere Prüfung bevor. Der FC International empfängt am Tag darauf die Reserve von Carl Zeiss Jena und damit den direkten Verfolger in der Tabelle.