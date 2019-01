Loris Karius übt harsche Medienkritik: "99 Prozent der Geschichten sind Unsinn"

Loris Karius schießt gegen seine Kritiker in den Medien! Der deutsche Torwart von Besiktas Istanbul packte auf einer Pressekonferenz im Trainingslager des Traditionsklubs in Belek aus und unterstellte Medien in der Türkei und England, dass sie Geschichten frei erfinden würden. "99 Prozent der Geschichten, die geschrieben werden, sind Unsinn", meckerte der 25-Jährige. Es ist nicht das erste Mal, dass der Ex-Keeper des FC Liverpool sich die Medien vornimmt.

Karius musste im Sommer viel Kritik einstecken, nachdem er im Finale der Champions League gegen Real Madrid zwei Mal schwer gepatzt hatte. Der Deutsche, der in seiner Karriere auch für Manchester City und den 1. FSV Mainz 05 spielte, hat auch in der Türkei einen schweren Stand. Türkische Medien nehmen den blonden Star vor allem privat aufs Korn. Das will der Torwart nicht auf sich sitzen lassen. "Ich weiß nicht, warum sie das machen. Sie bringen mich mit Frauen in Verbindung, von denen ich noch nie zuvor gehört habe, oder spekulieren über meine sportlichen Leistungen. Das entbehrt jeder Grundlage."

Macht Besiktas Karius-Vorgänger Fabri zu dessen Nachfolger?

Bitter für Karius: Nach Informationen von englischen und türkischen Zeitungen arbeiten die Istanbuler an einer Rückkehr von Karius-Vorgänger Fabri. Der Spanier war im vergangenen Sommer für sechs Millionen Euro zum englischen Erstliga-Aufsteiger Fulham gewechselt, ist hinter Landsmann Sergio Rico und Eigengewächs Marcus Bettinelli aber nur Nummer drei und absolvierte nur zwei Spiele für die Londoner.

Bei Besiktas überzeugte Fabri hingegen, kam in zwei Jahren am Bosporus insgesamt 87 Mal zum Einsatz. Bei Fulham steht Fabri, der bei einer Rückkehr zu Besiktas wohl Stammplatz-Ansprüche anmelden würde, noch bis 2021 unter Vertrag. Trainer Senol Günes verpflichtete den Spanier im Sommer 2016 ablösefrei vom spanischen Verein Deportivo La Coruna. Karius ist in Istanbul nicht unumstritten.

"Großer Teil der Geschichten, in denen wir Spieler vorkommen, sind reine Erfindungen der Medien"