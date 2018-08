Medien: Liverpool-Keeper Loris Karius vor Wechsel zu Besiktas Istanbul

Englischen und türkischen Medienberichten zufolge steht der deutsche Torhüter Loris Karius vor einem Wechsel vom FC Liverpool zu Besiktas Istanbul. So berichten unter anderem Liverpool Echo und Hüryiet, dass der 24-Jährige zunächst auf Leihbasis für zwei Jahre in die türkische Hauptstadt wechseln werde. Besiktas lasse sich das insgesamt 2,5 Millionen Euro kosten. Sollte Karius dann auf eine gewisse Anzahl von Einsätzen kommen greife zudem eine Kaufpflicht in Höhe von 8 Millionen Euro.