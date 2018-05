Mega-Patzer! Loris Karius "schenkt" Real Madrid zwei Tore im Champions-League-Finale

Real Madrid macht in der laufenden Champions-League-Saison weiterhin gute Erfahrungen mit deutschen Torhütern. Nach dem großen Fehler von Bayern-Keeper Sven Ulreich im Halbfinal-Rückspiel "schenkte" auch der frühere Mainzer Loris Karius den "Königlichen" im Endspiel am Samstagabend in Kiew einen Treffer. Der Schlussmann des FC Liverpool hatte den Ball in der 51. Minuten eigentlich sicher aufgenommen und wollte ihn zu einem Mitspieler abrollen. Dabei übersah er allerdings Real-Stürmer Karim Benzema. Der Franzose blockte den Abwurf von Karuis kurzerhand ab. Vom Fuß des Franzosen trudelte der Ball schließlich zum 1:0 für die Madrilenen ins Tor.