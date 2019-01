Lothar Matthäus: BVB wird Meister, FC Bayern verspielt Titel bei RB Leipzig

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus tippt für die Sport Bild die restliche Bundesliga-Serie. Das Ergebnis: Der BVB steht am Ende mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze vor dem FC Bayern. Als feste Absteiger sieht der 57-Jährige Hannover 96 und den 1. FC Nürnberg.

In der Prognose von Matthäus deutet alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem BVB und FC Bayern hin. Der 57-Jährige geht von einer ganz späten Antwort in der Meisterschaftsfrage aus. Am 33. Spieltag werde es die Entscheidung geben. „Bayern muss nach Leipzig, wo sich die Mannschaft schon in den vergangenen Partien schwergetan hat. Ich halte eine Niederlage durchaus für möglich. Dortmund könnte dann zeitgleich vor heimischem Publikum gegen Düsseldorf die Meisterschaft perfekt machen.“