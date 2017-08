Lothar Matthäus: "Dembélé-Wechsel wäre Katastrophe für BVB"

Er hat einige Stationen in verschiedenen Bereichen hinter sich. Ist mit Regensburg aufgestiegen, hat beim DFB im Nachwuchs gearbeitet, bei Bayern, in Bochum. Er hat einen tollen Kader, mit vielen talentierten Spielern. Aber er muss sofort Resultate liefern.

(lacht) In naher Zukunft eher nicht. Aber über diesen Traum sollte man sich bei Schalke auch erst mal keine Gedanken machen. Wichtig ist, dass man so schnell wie möglich ins internationale Geschäft zurückkehrt, am besten in die Champions League. Ich kann mir vorstellen, dass es sogar schon in dieser Saison mit Platz 4 klappt.