Özil gestrichen! Lothar Matthäus: Diese vier Neuen würde ich gegen Schweden bringen

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus würde die deutsche Startelf im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Schweden am Samstag in Sotschi auf vier Positionen verändern und den umstrittenen Mesut Özil auf die Bank setzen. "Klar ist, dass Reus nun spielen muss. Meine Dreierreihe mit ihm, Müller auf halbrechts und Draxler halblinks wäre sehr variabel. Speziell Reus und Müller können permanent die Positionen tauschen, Reus aus der Zentrale heraus ein echter Freigeist sein", schreibt Matthäus in seiner Bild-Kolumne: "Müller und Draxler spielen bei mir nicht auf der Außenbahn, sondern im Halbfeld. Dort können sie ihre Stärken einfach besser zur Geltung bringen. Für Mesut Özil wäre dann kein Platz."