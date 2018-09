„Da reiße ich mir den Arsch auf“: Lothar Matthäus fordert Veränderungen von Löw im DFB-Team

Matthäus weiter: „Bei der WM ist alles schiefgelaufen, was nur schieflaufen kann. Es hat nur Dinge gegeben, die was Wesentliches gestört haben: den Erfolg.“ Nun geht es am 6. September in der Nations League gegen Frankreich und drei Tag später in einem Freundschaftsspiel gegen Peru. „Ich erwarte am Donnerstag gegen Frankreich Begeisterung, vielleicht auch eine Systemänderung“, so Matthäus, „ich kenne Jogi seit 40 Jahren. Er macht sich seine Gedanken.“