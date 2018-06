Lothar Matthäus: Gegen diesen Gegner wäre es im Achtelfinale am einfachsten

Noch hat die deutsche Nationalmannschaft das Achtelfinale der WM nicht erreicht. Am Mittwoch (16 Uhr) gilt es, das abschließende Gruppenspiel gegen Südkorea erfolgreich zu überstehen. Der Weg in die nächste Runde kann dabei ganz einfach oder außerordentlich kompliziert werden. Es gibt nahezu unzählige Konstellationen , die die Tabelle nach dem Spiel der DFB-Elf und der Parallelpartie zwischen Mexiko und Schweden noch gehörig durcheinanderwirblen können. Dennoch: Für Fußball-Deutschland scheint der Achtelfinaleinzug eigentlich schon gesichert. Der Sportwettenanbieter Bet90 bietet gar Wetten an, bei denen es nicht mehr um das OB, sondern einzig um das WIE geht. Für einen deutlichen Sieg gibt es dabei die geringste, für ein Weiterkommen per Losentscheid die höchste Quote.

Doch was und wer erwartet das DFB-Team dann in der Runde der letzten 16. Fest steht: Der Gegner kommt aus Gruppe E und heißt entweder Serbien, Schweiz oder Brasilien. Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist klar, gegen welche Mannschaft es für Deutschland am leichtesten werden würde: Serbien. "Ich habe in Serbien gearbeitet. Die Nationalmannschaft besteht aus guten Einzelspielern, die sich für ihr Land zerreißen und sehr unangenehm zu spielen sind", schreibt der Weltmeister von 1990 in seiner Bild-Kolumne: "Die Mannschaft ist jedoch nicht so geschlossen und homogen wie die Schweiz."