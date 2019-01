Lothar Matthäus glaubt an neuen 96-Trainer Doll: "Er hat eine tolle Ansprache an die Spieler"

Thomas Doll steht bei Hannover 96 unter Vertrag - damit hatten nicht viele gerechnet. Andere Namen wie Mirko Slomka oder Steven Cherundolo wurden ebenfalls gehandelt. Elf Jahre war Doll nicht im Bundesliga-Geschäft anzutreffen. Normalerweise heißt das, dass das so bleibt.

Eine ungarische Freundschaft

Umso mehr freute sich nun Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus für seinen Freund Thomas Doll, dass das entgegen der Erwartungen doch geklappt hat. "Er hat es verdient, nach langer Zeit wieder einen Bundesliga-Klub trainieren zu dürfen", schreibt der Experte in seiner Sky-Kolumne. Die beiden verbrachten viel Zeit in Budapest miteinander. Matthäus lebt seit einigen Jahren in der Hauptstadt Ungarns, dessen Nationalteam er von 2003 bis 2005 trainierte. Er reist für etliche Tätigkeiten in Deutschland stets aus dem Südosten Europas an.