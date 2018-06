Nach Mexiko-Pleite: Lothar Matthäus rechnet mit Taktik, Aufstellung und Mesut Özil ab

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat nach dem Fehlstart des deutschen Teams bei der WM in Russland personelle Konsequenzen gefordert. „Marco Reus, der zunächst auf der Bank saß, hätte bei mir eine Stammplatzgarantie und müsste immer spielen“, schrieb der 57-Jährige in der Bild. Scharfe Kritik übte Matthäus nach dem 0:1 des Weltmeisters gegen Mexiko an Mittelfeldspieler Mesut Özil: „Bei Mesut Özil vermisse ich die Geschwindigkeit und Körpersprache. Er hat so viele Freiheiten von Jogi Löw, aber es kommt nichts zurück.“

Auch Thomas Müller habe in seiner Rolle auf der rechten Seite enttäuscht. „Ich würde Müller als zweite hängende Spitze aufstellen, Reus über außen kommen lassen“, riet Matthäus. Für den Auftritt des Titelverteidigers zum Auftakt des Turniers in Russland fand der 150-malige Nationalspieler harte Worte: „Ich habe die deutsche Mannschaft bei einem großen Turnier lange nicht mehr so schwach gesehen.“ Nach der Niederlage gegen Mexiko steht die DFB-Auswahl schon im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden am Samstag in Sotschi stark unter Zugzwang.