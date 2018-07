Lothar Matthäus: Das steckt wirklich hinter der Kritik von Philipp Lahm an Joachim Löw

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vermutet hinter der öffentlichen Kritik von Philipp Lahm an Joachim Löw tiefere Beweggründe. "Dass Philipp Lahm seine Meinung nun so klar artikuliert hat, muss meiner Meinung nach eine tiefere Bedeutung haben. Philipp hat in seiner Karriere immer alles clever durchdacht", schreibt Matthäus in seiner Bild-Kolumne: "Philipp ist ein tiefgründiger Mensch, der Dinge kalkuliert und in einer Art und Weise anpackt, die man ihm manchmal gar nicht zutraut. Wenn Philipp Lahm in die Offensive geht, dann hat das einen Grund."