Lothar Matthäus über „Schauspieler“ Neymar: Er hat den Spott verdient

Lothar Matthäus hat für die Mätzchen des brasilianischen Superstars Neymar bei der WM in Russland keinerlei Verständnis. Zudem sprach Deutschlands Rekord-Nationalspieler bei einem Termin in Moskau auch über seine Erwartungen an Bundestrainer Joachim Löw.

Die Ex-Weltmeister Lothar Matthäus und Ronaldo standen nur wenige Meter voneinander entfernt – ihre Meinungen über die kontroverse Neymar-Debatte hätten nicht unterschiedlicher sein können. Während der Brasilianer seinen Landsmann vehement gegen die weltweite Kritik verteidigte, legte Matthäus mit weiteren „Schauspielerei“-Vorwürfen nach.

„Er hat es nicht nötig, er ist ein exzellenter Spieler. Aber das gehört sich nicht. Man spottet ja auch über ihn – und das zu Recht“, sagte Matthäus am Mittwoch in Moskau. Neymars jüngster an Theatralik kaum zu überbietender Auftritt beim 2:0-Erfolg im Achtelfinale gegen Mexiko spaltet die Meinungen bei den sogenannten Fußball-Legenden. „Ich denke, die Schiedsrichter schützen ihn nicht genug“, meinte Ronaldo.

In den ersten beiden Gruppenspielen war Neymar fast nur durch schauspielerische Einlagen aufgefallen. Im dritten Spiel steigerte er sich fußballerisch, gegen Mexiko machte er dann sein bisher bestes Spiel beim Turnier in Russland. In Erinnerung aber bleibt mal wieder eine andere Szene: Der Mexikaner Miguel Layun war ihm unmittelbar vor der brasilianischen Bank leicht auf den Knöchel getreten, das hätte Rot geben können, aber der Blick des Schiedsrichters haftete auf Neymar. Dieser drehte und wälzte sich derart heftig auf dem Boden, dass man das baldige Ende seiner Karriere hätte vermuten können.

Matthäus sprach bei seinem Auftritt derweil auch über Joachim Löw, der am Dienstag verkündet hatte, seine Tätigkeit als Bundestrainer fortzusetzen. Matthäus erwartet von dem 58-Jährigen und der deutschen Nationalmannschaft nach dem dem WM-Debakel eine klare Stiländerung. „Wir hatten wie Spanien viel Ballbesitz, aber nicht viele Chancen, weil wir zu langsam gespielt haben“, sagte der Rekordnationalspieler. „Du musst aber schnell spielen, du brauchst heute schnelle Spieler, aggressive Leader. So haben es Belgien und England vorgemacht. Diese Spieler muss Jogi Löw finden. Dann haben wir das Potenzial, so schnell wie möglich zurückzukommen.“

Bundestrainer Joachim Löw: Die emotionalsten Momente Weltmeister-Macher und Rekord-Bundestrainer: Bereits seit 2006 trainiert Joachim Löw die deutsche Nationalmannschaft. Der SPORTBUZZER zeigt die emotionalsten Momente der Ära Löw! © Getty/imago Das Debüt: Joachim Löw in seinem ersten Länderspiel als Bundestrainer 2006 auf Schalke gegen Schweden. © DPA Platzverweis: Schiedsrichter Damir Skomina (Slowenien, von links) schickt im EM-Gruppenspiel 2008 zwischen Deutschland und Österreich Bundestrainer Joachim Löw und Ösi-Coach Josef Hickersberger nach einem Disput auf die Tribüne. © DPA Gesperrter Löw: Bei der EM 2008 ist Bundestrainer Joachim Löw im Viertelfinale gegen Portugal gesperrt. Hans-Dieter Flick coacht das DFB-Team zu einem 3:2. © DPA Im Endspiel der EM 2008 muss sich die deutsche Mannschaft gegen die Spanier mit 0:1 geschlagen geben. Löw musste seine Spieler trösten. Wembley in Bloemfontein: Im WM-Viertelfinale 2010 gegen England trifft Frank Lampard (im Hintergrund) die Unterkante der Latte. Der Ball fällt hinter die Linie, Manuel Neuer klärt. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Deutschland gewinnt 4:1. © DPA Im Halbfinale der WM 2010 ist erneut gegen Spanien Schluss. Wieder verliert das Team mit 0:1. Das Spiel um Platz drei gewinnt Deutschland mit 3:2 gegen Uruguay. © dpa Einen bitteren Moment in der Ära Löw musste die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale der EM 2012 hinnehmen. Damals traf Mario Balotelli doppelt und schickte Deutschland damit nach Hause. © Getty Images Der Tröster: Nach dem sensationellen 7:1 im WM-Halbfinale 2014 gegen Gastgeber Brasilien nimmt Bundestrainer Joachim Löw (rechts) Brasiliens Coach Luiz Felipe Scolari in den Arm. © DPA Der letzte Schrei: Der Supersieg im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien ist historisch. Der Motivations-Moment: Im WM-Finale 2014 gegen Argentinien wechselt Bundestrainer Joachim Löw (rechts) in der 88. Minute Stürmer Mario Götze für Miroslav Klose ein. Löw sagt: "Jetzt zeig der Welt, dass du besser bist als Messi." Und Götze zeigt. © DPA Weltmeister: Nach dem Schlusspfiff im WM-Finale 2014 gegen Argentinien gibt es für Bundestrainer Joachim Löw (2. v. l.), Oliver Bierhoff (von links), Andreas Köpke und Hans-Dieter Flick kein Halten mehr. © DPA Allein, allein: Nach dem WM-Sieg 2014 schleicht Bundestrainer Joachim Löw (rechts) über den Rasen des Maracanã Stadions in Rio de Janeiro. Wie einst Franz Beckenbauer nach dem Titel 1990 in Rom. © DPA Da ist das Ding: Bundestrainer Joachim Löw ist am 13. Juli 2014 auf dem Höhepunkt. Im Kreise seiner Spieler reckt er nach dem 1:0 gegen Argentinien den goldenen WM-Pokal in den Himmel von Rio de Janeiro. © DPA Die WM-Party: In Berlin feiern Torwarttrainer Andreas Köpke (von links), Bundestrainer Joachim Löw, Co-Trainer Hans-Dieter Flick und DFB-Manager Oliver Bierhoff den Weltmeistertitel. © DPA Das verrückteste Spiel: Im EM-Viertelfinale 2016 gegen Italien steht es 1:1 - das Elfmeterschießen muss her. Joachim Löw motiviert seine Mannschaft. © DPA Der Wahnsinn hat ein Ende: Beim EM-Viertelfinale 2016 gegen Italien entscheidet das Elfmeterschießen. 18 Schützen treten an, Deutschland steht zwischendurch kurz vor dem Aus. Dann trifft der Kölner Jonas Hector (rechts) gegen Italiens Gianluigi Buffon zum 7:6 - Halbfinale. © DPA Ehrung: Beim Sportpresseball in Frankfurt im November 2016 erhält Bundestrainer Joachim Löw (von rechts) die Auszeichnung "Legenden des Sports" aus den Händen der Weltmeister Horst Eckel (1954) und Miroslav Klose (2014). © DPA Bei der WM 2018 startet die Mannschaft um Joachim Löw mit einer 0:1-Niederlage gegen Mexiko ins Turnier. © imago/Moritz Müller Im zweiten Gruppenspiel besiegt Deutschland die Schweden durch ein Last-Minute-Tor von Toni Kroos mit 2:1. Die Freude war riesig. © imago/Chai v.d. Laage Im entscheidenden letzten Gruppenspiel verlor Löw mit seiner Truppe gegen Südkorea mit 0:2 und schied als erste deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde einer WM-Endrunde aus. Für Löw und sein Trainerteam war das WM-Aus die bisher größte Niederlage bei der Nationalmannschaft. © dpa

Die früh ausgeschiedenen Ex-Weltmeister Spanien und Deutschland hatten mit jeweils über 70 Prozent den höchsten Ballbesitzwert aller Teams bei der WM. Allein daran lässt sich jedoch der Misserfolg nicht ausmachen – auch die Viertelfinalisten Brasilien, Belgien und England liegen in dieser Statistikkategorie unter den Top 8. Löw wisse, was er ändern müsse, erklärte Matthäus. „Er ist sehr selbstkritisch mit sich. Er wird Spieler tauschen, seinen Stil ändern.“