Lothar Matthäus schießt gegen Mesut Özil: "Sportlich ist Rücktritt kein Verlust"

Der Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft hat für viel Wirbel gesorgt. Der Mittelfeldspieler war dem DFB in einem Statement vor, dass er sich Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt gefühlt habe und der Verband nicht dagegen getan hätte. Zudem warf er DFB-Präsident Reinhard Grindel fehlende Kompetenz vor. Nun sagt Ehrenspielführer Lothar Matthäus, dass der Rücktritt Özils zumindest sportlich zu verkraften sei.

Löw-Berater Harun Arslan: Bundestrainer "arbeitet hart" an Özil -Analyse

"Sportlich ist sein Rücktritt, auch wenn es sich hart anhört, kein Verlust, sondern eine Chance, auf dieser Position etwas zu verändern", sagte Matthäus dem kicker. "Mesut hat acht Jahre lang hervorragende Leistungen in der Nationalmannschaft gebracht, seit eineinhalb Jahren hat er mir sportlich aber nicht mehr gefallen."

Matthäus kritisiert auch DFB

Özil steht in der Kritik, weil er sich im Wahlkampf der türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan mit ihm hat fotografieren lassen. Für Özil hatte dieses Bild "keine politische Bedeutung". Dennoch sorgte das Foto für viel Wirbel rund um die deutsche Nationalmannschaft vor und während der Weltmeisterschaft. Matthäus hat auch Fehler beim DFB erkannt. "Das Thema ist von Anfang an unterschätzt worden, auch vom DFB. Jeder kann Fotos machen, mit wem er will, er muss dann aber auch mit Kritik rechnen und Antworten geben. Das ist zu lange hingezogen worden."