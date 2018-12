Beim FC Bayern München geht es weiter hoch her: Nach dem öffentlichen Streit von Bayern-Präsident Uli Hoeneß mit Klub-Legende Paul Breitner und der turbulenten Jahreshauptversammlung meldet sich nun Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu Wort - mit einer Spitze gegen Hoeneß. Der mächtige Vereinsboss solle sich stärker auf seinen Aufgabenbereich fokussieren, fordert Matthäus in einem Interview mit Spox und Goal und legt damit den Finger in eine offene Wunde.