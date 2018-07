Doppelmoral-Debatte: Lothar Matthäus erklärt seine Fotos mit Wladimir Putin

Eine explizite Erwähnung finden die Fotos mit Putin in den Matthäus-Tweets nicht. Allerdings war der 57-Jährige in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Zumal er sich in den vergangenen Wochen sehr kritisch über Mesut Özil und Ilkay Gündogan geäußert hatte. Diese waren vor der WM in Russland gemeinsamen mit türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgetreten und hatten sich mit dem umstrittenen Politiker ablichten lassen. In seiner Bild-Kolumne bezeichnete Matthäus das Erdogan-Foto als "Fehler" und forderte von dem Spielmacher ein "Bekenntnis zu Deutschland".