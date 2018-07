Joachim Löw bleibt beim DFB am Ball: Doch wann startet die deutsche Nationalmannschaft in die Zeit nach der WM? Was ist mit Nations League, Testspielen und EM-Qualifikation? Der SPORTBUZZER klärt auf.

Eines ist klar: Joachim Löw bleibt trotz des blamablen Abschneidens bei der WM in Russland Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft. Doch wie geht es weiter für seine gefallenen Helden? Bereits in acht Wochen versammelt sich die Nationalelf und will den WM-Kater aus den Klamotten schütteln. Am 6. September geht es in München gegen Frankreich, drei Tage später in Sinsheim gegen Peru.

Die Partie gegen die Franzosen ist der Auftakt zur Nations League, welche mit allen 55 Uefa-Mitgliedsländern startet und die Testspiele der europäischen Nationalmannschaften weitgehend ersetzen soll. Der Reiz: Über die Play-offs werden vier der 24 Startplätze für die EM 2020 vergeben, einer wird an einen Außenseiter gehen. Das Ziel ist laut Uefa-Boss Aleksander Ceferin, „die Entwicklung des Fußballs in Europa voranzutreiben“.

Wie funktioniert die Nations League?

Gespielt wird in vier Ligen à vier Gruppen, in denen je drei oder vier Teams vertreten sind und Hin- und Rückspiel gegeneinander austragen. Deutschland trifft neben Frankreich (6. September/16. Oktober) auf die Niederlande (13. Oktober/19. November). Außerdem gibt es ein Freundschaftsspiel gegen Russland am 15. November in Leipzig. Die Gruppensieger von Liga A bestreiten im Juni 2019 ein „Final Four“ (der Austragungsort wird nach der Gruppenphase bestimmt).

Spannender werden die Play-offs (Halbfinale, Finale, ohne Rückspiele) im März 2020. Für diese Runde sind alle 16 Gruppensieger qualifiziert. Jede der vier Ligen bleibt aber unter sich und spielt ihren EM-Teilnehmer aus. Damit ist garantiert, dass sich eine Mannschaft aus der schwachen Liga D (Gruppenköpfe: Georgien, Weißrussland, Aserbaidschan, Mazedonien) für die EM qualifizieren wird.

Für die Großen wie eine Reihe von Testspielen

Was die Sache kompliziert macht: An den Play-offs dürfen nur Gruppensieger teilnehmen, die es nicht über den herkömmlichen Qualifikationsmodus geschafft haben. Ist der Sieger bereits qualifiziert, rückt der Gruppenzweite nach. Möglicherweise der Dritte oder eine Mannschaft aus einer tieferen Liga, falls beispielsweise in Liga A bereits zu viele Teams qualifiziert sind. Für die Großen dürfte sich der Wettbewerb daher wie eine Reihe von Testspielen gegen Topgegner anfühlen oder wie eine zweite Chance, falls man in der Qualifikation gescheitert sein sollte.

Am 2. Dezember werden dann in Dublin die Gruppen für die EM-Qualifikation ausgelost, welche von März bis November 2019 stattfindet. Die EM wird einmalig in 13 europäischen Städten gespielt, etwa in München.

So ist die Gruppeneinteilung der Liga A:

Gruppe 1

Frankreich

Deutschland

Niederlande

Gruppe 2

Belgien

Island

Schweiz

Gruppe 3

Italien

Polen

Portugal

Gruppe 4