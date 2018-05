Löw & Co. im Kohle-Check: So viel verdienen die Trainer der WM 2018

Am 14. Juni beginnt die 21. Auflage der Fußball-WM mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien in Moskau. Deutschland tritt bei dem Turnier als Titelverteidiger an, für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw geht es in Gruppe F zunächst gegen Mexiko, Schweden und Südkorea um den Achtelfinal-Einzug.