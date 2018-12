Bundestrainer Joachim Löw setzt Mats Hummels und Jerome Boateng unter Druck!

Die Weltmeisterschaft in Russland haben sie ordentlich in den Sand gesetzt, doch jetzt, auch nach der erschreckend schwach verlaufenen Nations League, soll alles wieder besser werden. Joachim Löw, der Bundestrainer, war am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" im ZDF zu Gast. Er verriet, wie und mit wem er auch zukünftig plant.

Im Detail wurde vor allem auch über das Innenverteidiger-Duo Mats Hummels und Jerome Boateng gesprochen, die beide bereits 2014 Weltmeister wurden, zuletzt aber äußerst schwankende Leistungen zeigten.

Was wird aus Hummels und Boateng?

"Nach wie vor ist es so, dass sie für Deutschland spielen können, wenn sie die Form haben", sagte Löw. Dann folgte jedoch ein bemerkenswerter Satz: "Zuletzt hatten sie sie nicht." Welche Partien waren damit wohl gemeint? Man kann davon ausgehen, dass er auf die jüngsten Spiele gegen Russland und Holland abzielte.