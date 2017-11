Löw knallhart: DFB-Stürmer Mario Gomez droht das WM-Aus 2018

Oft wird Joachim Löw vorgeworfen seine Lieblingsspieler im Kader der deutschen Nationalspieler zu haben. Mesut Özil hatte trotz oftmals mäßiger Leistungen in WM- oder EM-Endrungen seinen Stammplatz sicher, Publikumsliebling Lukas Podolski wurde trotz dürftiger Leistungen im Klub immer wieder berufen. Doch offenbar ist von nun an der Kuschelkurs vorbei . Denn einer der Großen muss nun kräftig zittern.

Mario Gomez gelang in der aktuellen Saison gerade einmal ein Tor in acht Einsätzen, noch dazu ist die Konkurrenz in der Sturmspitze mit Timo Werner und Kevin Volland (bereits je 6 Treffer) groß. Die Hoffenheimer Stürmer Mark Uth (5) und Nationalspieler Sandro Wagner (4) zeigen sich früh in der Saison bereits ebenfalls treffsicher.