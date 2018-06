Löw mahnt nach Österreich-Blamage vor WM: "Vieles war schlecht"

Die deutsche Nationalmannschaft hat in Klagenfurt mit Verzögerung gegen Österreich getestet. Der SPORTBUZZER hat die Noten der deutschen Spieler zusammengestellt. © dpa

Manuel Neuer: Auf ihn guckten alle. In seinem ersten Länderspiel seit 599 Tagen sollte der Bayern-Keeper nach überstandenem Mittelfußbruch zeigen, dass er in WM-Form ist. Bot sich wie gewohnt als Anspielstation an und zeigte in der 33. Spielminute einen starken Reflex nach einem Grillitsch-Schuss. Dazu eine Parade gegen Arnautovic (53.). Bei beiden Gegentoren machtlos. Note 3 © imago/Annegret Hilse

Joshua Kimmich: Machte zunächst dass, was von ihm gefordert wird – den Weg nach vorn suchen. Leitete eine Möglichkeit für Brandt mit einem starken Steilpass ein. In der Defensive präsentierte er sich dafür unfassbar unsicher, leistete sich Ballverluste und Fehlpässe am Fließband. Eines seiner schwächsten Länderspiele. Note 5 © imago/kolbert-press

Niklas Süle: Auch der Bayern-Abwehr-Hüne trat Arnautovic und Co. zunächst abgezockt gegenüber, warf Körper und Fuß rein, wenn es eng wurde. Bog dann erstmals falsch ab und ließ damit Alaba zum Schuss kommen (52.). Beim 1:2 hätte er Schöpf stören müssen. Note 4 © imago/Schüler

Antonio Rüdiger: Der Chelsea-Innenverteidiger bekam es auch mit dem bulligen Arnautovic zu tun, hielt dagegen und beteiligte sich auch mutig am Aufbauspiel. Hat gezeigt, warum er ein guter Backup für die gesetzten Hummels und Boateng ist. Note 3 © imago/MIS

Jonas Hector: Der Dauerbrenner auf der linken Abwehrseite spielte 45 Minuten wieder wie „Mister Solide“, leistete sich keine nennenswerten Aussetzer. Hatte dabei aber auf dem Weg nach vorn wenig gute Ideen. Der größte Fehler passierte ihm vor dem 1:1 – nach einer Ecke stand er gegen Hinteregger falsch – und der traf (53.). Auch beim 1:2 durch Schöpf (69.) stand er falsch. Note 5 © imago/GEPA pictures

Sami Khedira: Der Juve-Star kam über seine Körpersprache – Brust raus, Kopf hoch. Und die Österreicher bissen sich an ihm die Zähne aus. Schaffte es mit dem Fuß am Ball mehrmals bis in den gegnerischen Strafraum und zog so die Gegner auf sich, wodurch seine Kollegen mehr Platz hatten. Guter Auftritt. Für ihn kam Rudy (46.). Note 3 © dpa

Ilkay Gündogan: Wenn die Österreicher mal durchkamen, dann nur mit Kontern. Ansonsten machte Gündogan ab der Mittellinie dicht und zeigte, was für ein Gefühl er in den Füßen hat – mit feinen Pässen in die Spitze. Einer der auffälligsten DFB-Stars. Für ihn kam Goretzka (56.). Die Pfiffe taten ihm sicher weh. Note 3 © imago/GEPA pictures

Julian Brandt: Machte Torwart und Verteidiger des Gegners vor dem 1:0 durch Özil mit gutem Stellungsspiel nervös und hatte in der 20. Spielminute selbst die Chance zum 2:0. Machte das, was Löw sehen wollte: Mitspieler in Szene setzen und auf eigene Faust das Tor suchen. Für ihn kam Werner (67.). Note 3 © imago/Schüler

Mesut Özil: Hat im WM-Trainingslager Extraeinheiten vom Bundestrainer aufgedrückt bekommen, um seinen Rückstand nach dreiwöchiger Verletzungspause aufzuholen. Legte einen Traumstarthin, traf nach Chaos in der ÖFB-Abwehr per Schlenzer (11.). Danach deutlich engagierter unterwegs als zuletzt. Baute allerdings auch ab. Für ihn kam Draxler (76.) Note 3 © imago/kolbert-press

Leroy Sané: Stand oft frei, wurde aber von seinen Kollegen oft übersehen. Also fing er an zu lauern, stibitzte sich die Bälle selbst von den Österreichern und sorgte damit für Gefahr – die er allerdings in einigen Situationen mit Schludrigkeiten verpuffen ließ. Für ihn kam Reus (67.). Note 4 © dpa

Nils Petersen: Erstes Länderspiel für den überraschend in den vorläufigen WM-Kader berufenen Freiburger Angreifer. War in der Anfangsphase nicht im Spiel, legte dann Brandt eine Gelegenheit auf. War danach allerdings wieder kaum zu sehen. Hat das gereicht für ein WM-Ticket? Für ihn kam Gomez (76.). Note 4 © imago/Matthias Koch

Sebastian Rudy: Nach der Pause eingewechselt, bekam er im defensiven Mittelfeld mehr zu tun als zuvor Kollege Goretzka – Deutschland begann zu schwimmen. Rudy verteidigte mit, ging aber mit unter. Note 4 © imago/Eibner

Leon Goretzka: Als offensive Sechser-Variante soll er das Spiel aus der Defensive heraus beschleunigen, für Gündogan gekommen gelang es ihm aber auch nicht, in der schwachen zweiten Hälfte für Gefahr zu sorgen – zu wenig. Note 5 © imago/DeFodi

Marco Reus: Beste Nachricht: Er blieb bei seinem Kurzeinsatz unverletzt. Die schlechte: Auch er konnte keine Akzente setzen. War viel unterwegs, ohne dabei aufzufallen. Ohne Note © imago/Revierfoto

Timo Werner: Versuchte immer wieder in die Spitze zu gehen, bekam aber kaum Bälle. Hatte nach seiner Einwechslung einen schweren Stand. Ohne Note © imago/kolbert-press

Julian Draxler: Kurzeinsatz, ohne Note © imago/Schüler