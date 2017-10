Löw nach WM 2018 zum FC Bayern? Bierhoff: "Im Fußball alles möglich"

Er hat noch einen Vertrag bis 2020 und die DFB-Führung geht wohl auch davon aus, dass Joachim Löw diesen erfüllt. Mehr noch: Die Bosse hoffen sogar auf eine weitere Verlängerung. Aber Löw hat ab 2018 eine Ausstiegsklausel. Und wie Bild am Sonntag erfahren haben will, soll der 57-Jährige stark mit dem Gedanken spielen, seinen Platz als Cheftrainer vorzeitig zu räumen - nämlich nach der WM 2018 in Russland.

Angestoßen hat Joachim Löw die Debatte um seine Zukunft selbst. In einem Interview hatte Jürgen Klinsmann gemutmaßt, Löw werde beim DFB in ferner Zukunft erst in Rente gehen und wohl keinen Klub mehr trainieren. Von wegen! "Ich denke nicht an Rente und ich kann mir vorstellen, nochmal einen Klub zu übernehmen. Dabei denke ich schon ans Ausland", antwortete der Fußball-Bundestrainer. Rumms!