Löw startet Vorbereitung auf Brasilien - Größerer Umbau geplant

Platz 9: 2014. Bei der Vorstellung mochte ich es gar nicht. Brach es doch jegliche Tradition mit massivem schwarz-rotem Brustdekor und weißer Hose. Aber man kann eben auch im Nachhinein ein Trikot nicht ganz außerhalb des Kontextes bewerten. Und durch Basti´s „Blutverziehrung“ und Mario´s goldenen Verlängerungsmoment ist ein Platz in der Top 10 dann doch ein Muss. © dfb.de

Platz 8: 2018. Basierend auf der Erfolgsraute von 1990 ein gelungenes und verbessertes Update des Weltmeistertrikots von Lothar, Rudi und Co. Auch wenn das Original nicht zu meinen absoluten Lieblingen zählt, so ist die grafischere neue Schwarz-Weiß-Interpretation doch sehr vielversprechend. Und hoffentlich ein gutes Omen für eine erfolgreiche Titelverteidigung! © dfb.de