Hoeneß motzt über Löw-Analyse beim DFB: "Alibi-Veranstaltung"

Welche Schlüsse zieht Joachim Löw aus der WM - und wie will er die deutsche Nationalmannschaft wieder auf die Siegerstraße führen? Das will der Bundestrainer in München verkünden. Uli Hoeneß glaubt „nicht, dass da viel rauskommt“. Die Analyse des Bayern-Präsidenten lautet: Mehr arbeiten und mehr kämpfen.

Anzeige

Für Uli Hoeneß war das deutsche Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein „Alarmzeichen“. Dennoch rechnet der Präsident des FC Bayern München bei der Präsentation der WM-Analyse von Bundestrainer Joachim Löw und der Nominierung des ersten Länderspielkaders nach dem sportlichen Debakel in Russland nicht mit Paukenschlägen. „Ich glaube nicht, dass da viel rauskommt“, sagte der 66-jährige Hoeneß nach dem Abschiedsspiel für Bastian Schweinsteiger am Dienstagabend in der Münchner Allianz Arena, bei dem auch Löw zu den 75.000 Zuschauern zählte. Der Bundestrainer wird am selben Ort am Mittwoch (12 Uhr) eine Pressekonferenz geben.

„Der Jogi Löw wäre unklug, alles in breiter Öffentlichkeit zu diskutieren. Wenn es etwas zu diskutieren gab, dann hat er das schon längst mit den Verantwortlichen des DFB gemacht und wird gegebenenfalls mit den Wichtigsten, den Spielern, darüber reden“, sagte Hoeneß: „Ich halte nichts davon, eine Alibi-Veranstaltung zu machen vor den Medien, um den tollen Hecht zu spielen.“

Das machen die Weltmeister von 2014 heute Der Sieg im Finale von Rio reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? © imago/Laci Perenyi Manuel Neuer: Der Münchner stand bei der Euro 2016 als unumstrittene Nummer eins im Kasten der Nationalelf, übernahm danach die Kapitänsbinde von Bastian Schweinsteiger. Dann die Verletzungssorgen. April 2017: erster Mittelfußbruch. September 2017: zweiter Mittelfußbruch. Dennoch war er bei der WM 2018 am Start - ohne zuvor ein Spiel absolviert zu haben. © 2017 Getty Images Roman Weidenfeller: Ohne Einsatzzeit in Brasilien, hielt Weidenfeller dem BVB weiter die Treue – trotz Ablösung als Nummer eins durch Roman Bürki. Beendete nach der Saison 2017/18 mit 37 Jahren seine Karriere. © imago/Kirchner-Media Ron-Robert Zieler: Mit Hannover 96 zwei Jahre nach dem Triumph von Rio abgestiegen, ging Zieler nach England zu Überraschungsmeister Leicester. Konnte sich auf der Insel nicht durchsetzen. Im Sommer 2017 Wechsel nach Stuttgart. Bei den Schwaben die Nummer eins, bei Jogi Löw mittlerweile im Ranking abgerutscht. © 2018 Getty Images Jerome Boateng: Kam in Brasilien in allen sieben Spielen zum Einsatz. Bei Jogi Löw weiterhin unumstritten – wäre da nicht Boatengs Verletzungsanfälligkeit. Der Oberschenkel macht immer wieder Probleme. Kam seit der EM 2016 nur selten im DFB-Dress zum Einsatz. Bei der WM in Russland war er trotzdem wieder dabei. © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Mats Hummels: Wechselte 2016 vom BVB zurück zu seinem Jugendverein Bayern München. Der Abwehrchef spielte im Gegensatz zu Boateng in der Nationalmannschaft die WM-Qualifikation praktisch durch und gehörte auch bei der WM zum Stammpersonal. © 2018 Getty Images Matthias Ginter: Der Freiburger wechselte nach der WM 2014 zu Borussia Dortmund, wurde mit dem BVB aber nie richtig warm. Bei der EM 2016 nicht berücksichtigt, spielte er sich beim Confed Cup zurück in den Fokus. Profitierte vom Wechsel nach Mönchengladbach, ist am Niederrhein der Chef in der Defensive. In Russland gehörte er zwar zum Kader, kam aber nicht zum Einsatz. © 2018 Getty Images Benedikt Höwedes: Nahm in Brasilien jede Einsatzminute mit – ist aber inzwischen in der Nationalelf außen vor. Sein Wechsel von Schalke zu Juventus Turin nach seiner Absetzung als Kapitän durch Domenico Tedesco führte in die Sackgasse: oft verletzt, kaum berücksichtigt. Jetzt versucht er sein Glück beim russischen Meister Lokomotive Moskau. © 2017 Getty Images Per Mertesacker: Stieg in Brasilien in den Klub der Hunderter auf (104 Spiele für die DFB-Auswahl) und beendete nach dem Turnier seine Karriere in der Nationalelf. Hat beim FC Arsenal zur Saison 2018/19 die Leitung der Akademie übernommen. Stieß im März 2018 mit sehr persönlichen Bekenntnissen eine Diskussion über Druck im Fußball an. © 2018 Getty Images Shkodran Mustafi: Erlebte eine steile Karriere nach dem Titelgewinn. Mustafi verließ Sampdoria Genua im Sommer 2014 in Richtung Valencia. Zwei Jahre später schlug der FC Arsenal zu. Stammspieler in der Innenverteidigung bei den Gunners. In London steht er aber auch immer wieder wegen dem einen oder anderen Fehler in der Kritik. Das ist auch an Joachim Löw nicht vorbeigegangen: Mustafi durfte nicht mit nach Russland fahren. © 2018 Getty Images Philipp Lahm: Verkündete fünf Tage nach der Nacht von Rio seinen Rücktritt aus der Nationalelf. Beendete im Sommer 2017 bei den Bayern seine Karriere. Lehnte den Posten des Sportdirektors in München ab. Seit Dezember 2017 DFB-Ehrenspielführer. Nach der WM fiel er mit deutlicher Kritik an der Sportlichen Leitung beim DFB auf. Sollte Deutschland im September den Zuschlag für die EM 2024 bekommen, wird er Leiter des Organisationskomitees. © 2018 Getty Images Kevin Großkreutz: Die Karriere des gebürtigen Dortmunders geriet nach der WM 2014 ins Stocken. Beim BVB aufs Abstellgleis geraten, ging Großkreutz 2015 nach Istanbul. Ein Formfehler beim Transfer verhinderte die Spielberechtigung. Rückkehr nach Deutschland zum VfB Stuttgart, Eskapaden, Vertragsauflösung, Tränen-PK. Wechselte im Sommer 2017 zu Zweitligist Darmstadt 98 - dann überraschend zu Drittliga-Aufsteiger KFC Uerdingen. © 2018 Getty Images Erik Durm: Die Überraschung im Kader von Joachim Löw 2014. Konnte an das Niveau der vorangegangenen Saison 2013/14 aber nie wieder anknüpfen. Immer wieder verletzt, kam Durm in vier Jahren nur auf 45 Bundesligaspiele. Wurde nach der WM noch sechsmal berücksichtigt. Seitdem ist Schluss im DFB-Trikot. Im Sommer ist er zu seinem Jugendtrainer David Wagner in die Premier League zu Huddersfield Town gewechselt. © imago Sami Khedira: Dem goldenen Sommer seiner Karriere mit Champions-League- und WM-Sieg folgte im Jahr darauf der Abgang von Real zu Juventus. In Turin absoluter Leistungsträger in der Zentrale. Entdeckt im Herbst seiner Karriere ungeahnte Torjägerqualitäten. Nach dem Debakel bei der WM war seine Zukunft beim DFB fraglich, er entschied sich aber, noch nicht zurückzutreten. © Getty Toni Kroos: Die Passmaschine, die verkörperte Konstanz. Toni Kroos ist seit der WM 2014 zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt gereift. Ging nach dem Turnier in Brasilien zu Real Madrid und setzte sich mehrfach die europäische Vereinskrone auf. In der Nationalmannschaft Dreh- und Angelpunkt in der Zentrale. Auch er steht der Nationalmannschaft weiter zur Verfügung. © Griffiths / Getty Christoph Kramer: Seine Nationalmannschafts-Karriere überstand die WM nur eineinhalb Jahre. Seit Anfang 2016 nicht mehr berücksichtigt. Verbrachte nach seinem Leih-Ende in Mönchengladbach eine Saison in Leverkusen, kehrte dann zur Borussia zurück. Bei den Fohlen mittlerweile Führungsspieler. Für die WM 2018 hat es allerdings nicht gereicht. © 2018 Getty Images Bastian Schweinsteiger: Einer der Finalhelden in Rio, erlebte nach dem Turnier eine Zäsur. 2015 ging es für Schweinsteiger in München nicht mehr weiter, der Bayer verließ die Heimat und ging zu Manchester United und Ex-Coach Louis van Gaal. Unter José Mourinho dann ausgebootet. Lässt seine Karriere seit 2017 in der MLS bei Chicago Fire ausklingen. Rücktritt aus der Nationalelf nach der EM 2016. © 2017 Getty Images Mesut Özil: Mit seinem Spielstil war Özil schon nach der WM 2014 nicht unumstritten - mal ragte er heraus, mal tauchte er ab. Trotzdem war er sowohl beim FC Arsenal als auch in der Nationalmannschaft meist gesetzt. Sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan sorgte vor, während und nach der WM in Russland für eine mächtige Affäre, in deren Folge er aus der DFB-Elf zurücktrat - nicht ohne eine Rundumschlag gegen Medien, Verband und Öffentlichkeit zu hinterlassen. © 2018 Getty Images Julian Draxler: Das ewige Versprechen kam beim epischen 7:1 über Brasilien zu einem Kurzeinsatz. Wechselte im Jahr darauf nach Wolfsburg, im Januar 2017 landete er bei Paris St. Germain. Hat gegen Neymar und Co. einen schweren Stand, fiel unter Unay Emery in Ungnade. Bei Jogi Löw mit besseren Karten: Draxler führte das Team beim Confed Cup 2017 als Kapitän aufs Feld und war auch bei der WM fester Teil des Kaders. © 2018 Getty Images Mario Götze: Der Schütze des goldenen Tores im WM-Finale – danach aber war nicht mehr viel zu sehen vom begnadeten Techniker. Konnte sich bei Bayern München nicht durchsetzen und kehrte 2016 zum BVB zurück. Kommt nach einer Stoffwechselerkrankung langsam wieder in Fahrt. Für die WM in Russland nominierte ihn der Bundestrainer nicht. © 2018 Getty Images Lukas Podolski: Ein kölscher Jung in Fernost. Lukas Podolski begeistert die asiatischen Fans seit 2017 in Japan bei Vissel Kobe. Ein halbes Jahr nach der WM wechselte Poldi auf Leihbasis zu Inter Mailand, im Sommer dann zu Galatasaray. Setzte einen würdigen Schlusspunkt hinter seine DFB-Karriere: mit dem Tor des Jahres 2017 im Freundschaftsspiel gegen England. © 2017 Getty Images André Schürrle: Einige Monate nach der WM kehrte Schürrle vom FC Chelsea nach Deutschland zurück zum VfL Wolfsburg. 2016 dann der Wechsel zum BVB. Schürrle kam dort aber nie wirklich in Tritt. Schon lange nicht mehr erste Wahl bei Joachim Löw und folglich auch nicht im Russland-Kader. Seit Sommer 2018 stürmt er für den FC Fulham in der Premier League. © Getty Thomas Müller: Eine Nationalmannschaft ohne Müller? Die ist auch im Jahr 2018 undenkbar. Bei den Bayern blühte der WM-Torschützenkönig von 2010 nach einem Zwischentief unter Carlo Ancelotti unter Jupp Heynckes wieder auf. Die WM verlief auch für ihn enttäuschend, er blieb ohne Tor. © 2018 Getty Images Miroslav Klose: Trat als Weltmeister und WM-Rekordtorschütze bei der Nationalelf ab und kickte noch bis 2016 für Lazio Rom. Während der WM in Russland gehörte er zu Joachim Löws Trainerstab. Mit Beginn der Saison 2018/19 hat er beim FC Bayern die U17 übernommen. © 2018 Getty Images

Anzeige

Hoeneß: Es braucht keinen totalen personellen Umbruch

Hoeneß bezeichnete das erste deutsche Vorrunden-Aus bei einer WM gleichwohl als alarmierend. Trotzdem müsse man „Ruhe bewahren“, meinte der Weltmeister von 1974. „Man muss natürlich das eine oder andere ändern. Aber das Allerwichtigste ist aus meiner Sicht, dass die Mannschaft wieder mehr arbeitet und mehr kämpft und sich nicht so in ihr Schicksal ergibt, wie das in Russland der Fall war. Ein Spiel wie gegen Südkorea, wo wir gegen einen zweitklassigen Gegner in 90 Minuten fast keine Torchance herausspielen, obwohl jeder wusste, dass es um Sein oder Nichtsein ging, ist ein Alarmzeichen“, sagte er.

Einen totalen personellen Umbruch brauche es nicht: „Das hat nichts damit zu tun, jetzt zwölf Spieler auszutauschen. Da kann man auch die Spieler, die da gespielt haben, daran erinnern, was sie eigentlich tun müssen.“ Auf dem Platz müsse sich wieder etwas verändern.

DFB-Präsidium vertraut Löw und Bierhoff: 'Auf dem richtigen Weg'

FC Bayern hat zentrale Rolle beim DFB inne

„Es wird sicherlich der eine oder andere neue Spieler in den nächsten zwei Jahren auftauchen. Aber es werden ja auch genug Spieler dabei bleiben. Und die müssen anders spielen, als sie das in Russland gemacht haben“, erklärte Hoeneß. Seinem Verein, der in der Regel die meisten Nationalspieler stellt, komme dabei eine zentrale Rolle zu: „Ich weiß nur, dass die Nationalmannschaft nur dann wieder gut wird, wenn der FC Bayern gut ist. Und daran müssen wir arbeiten.“