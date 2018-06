Löw-Zukunft, Pressestimmen, Reaktionen: Alles zum deutschen WM-Aus auf einen Blick

Der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung endete an einem heißen Vorabend in Kasan: Deutschland ist bei der WM ausgeschieden. 0:2 gegen Südkorea, Gruppenletzter. Was bleibt sind Tränen, Frust, Enttäuschung - und jede Menge offene Fragen. Wie konnte es so weit kommen? Wie geht es mit Bundestrainer Joachim Löw weiter? Wie erklären die Spieler das kollektive Versagen? Und wie schlimm ist der Spott der internationalen Presse?

Der SPORTBUZZER hat die News und Hintergründe zum Debakel von Kasan zusammengestellt.