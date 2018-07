Loyales Supertalent: RB Leipzigs Neuzugang Nordi Mukiele

Anzeige

Leipzig. Um die 15-Millionen-Euro-Verpflichtung von Nordi Mukiele ranken sich allerhand Gerüchte. Eines geht so: RB-Sportdirektor Ralf Rangnick wollte den 20-jährigen Abwehrmann in der Winterpause von Montpellier nach Leipzig holen, stieß aber bei Ralph Hasenhüttl auf Granit, weil der Coach seine französische Delegation für ausreichend groß hielt. Dass Hasenhüttl nein zu einem Problemlöser gesagt haben soll, klingt abenteuerlich. Selbst wenn: Dass Rangnick klein bei gibt, ist so wahrscheinlich wie eine WG mit Boris Becker und Oliver Pocher.

Hier der einzig wahre Grund: Loyalität. Montpellier hätte den Überlebenskampf in der Ligue 1 ohne Zweikampf-Monster Mukiele knicken müssen. Das wusste Mukiele und vertröstete Rangnick auf den Sommer. Das imponierte RR.

Wer ist dieser verantwortungsbewusste Jüngling, der einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat? Wen musste RB ausstechen? Was kann er? Wo will er hin? Wem eifert er nach?

Das Licht der Welt: Nordi Mukiele schlüpft am 1. November 1997 in Montreuil in der Nähe von Paris. Der Sohn kongolesischer Flüchtlinge kickt bis 2013 beim Pariser FC, wechselt 15-jährig zum südfranzösischen Zweitligisten Stade Laval, wo er zwei Jahre später Profi wird. ein erstes Mal als Profi, Wechsel ins französische Oberhaus: Am 28.11.2014 feiert der 17-Jährige sein Zweitligadebüt - gegen AJ Auxerre. Nach 34 Spielen legt Erstligist Montpellier im Januar 2017 1,5 Millionen Euro auf den Tresen. So viel Geld hat Laval noch nie auf einem Haufen gesehen. Mukiele ist in der Ligue 1 angekommen und wird dort tragende Säule.

(Lieblings)Position: Der 1.85 m große und 78 Kilo leichte Neue ist bei RB als Innenverteidiger vorgesehen, könnte aber auch hinten rechts ran. „Ich spiele da, wo mich der Trainer hinstellt.“ Da lacht das Herz des Trainers. So er eines hat. Rangnick hat ein großes, heißt es.

Stärken: Der vierte Franzose im RB-Team hat einen Körper wie gemeißelt, ist dynamisch, kopfballstark, lässt entweder Ball oder Gegner vorbei - nie beide. Er hat das Auge des Tigers und des Adlers, ist mutig und blickig.

Schwächen: Das Supertalent hat auch nach eigener Erkenntnis zuweilen Probleme, sich über 90 Minuten zu konzentrieren. Das geht den Menschen wie den Leuten. Siehe Dayot Upamecano. Jugendlicher Elan kommt selten bis nie ohne jugendlichen Leichtsinn um die Ecke. Ein Dribbling im eigenen 16er? Her damit!

Wer war noch dran an der zarten Versuchung aus Montpellier? Liste ist lang und enthält Clubs wie Atletico Madrid, AS Monaco, Manchester City, Olympique Marseille und Olympique Lyon.

Vorbild: Jürgen Klopp, Loris Karius und Co. müssen jetzt stark sein, Mukiele verehrt den spanischen Nussknacker Sergio Ramos. „Er hat alles, was ein Verteidiger braucht.“

Damen, JK, dies und das: Der gutaussehende Nordi wohnt noch im Hotel, hat dort den WM-Sieg seiner Landsmänner am TV erlebt. Eine Freundin hat er keine. Das muss in Sachsen, wo Schönes an den Bäumen wächst, nicht so bleiben. Dass er mit dem exzentrischen Jean-Kevin Augustin im Urlaub war, ist seine Sache. Dass JK erst nach mehreren Rangnickschen Einläufen zeigte, was er kann, möge sich bei Mukiele nicht wiederholen.

RB-Coach Rangnick lässt Standards üben: In ähnlichem Stil wie die Engländer und Franzosen bei der WM.

Erste Eindrücke vom Üben und von seinem Trainer: Das Training ist sehr intensiv für Körper und Geist. Ich bin froh, wenn ich abends im Hotel bin. Herr Rangnick hatte immer Erfolg. Ich vertraue ihm.“

Ziele, Karriere-Planung, Traumverein: „Wir wollen in die Europa League und in der Bundesliga oben mitspielen. Ich will hier den nächsten Schritt machen.“ Um irgendwann in England zu spielen? Mukiele liebt den FC Chelsea. Und natürlich auch RB.

