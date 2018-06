Luca Beckenbauer wechselt in die U19 von Hannover 96

Der Großvater war ein ganz großer Fußballer. Hoffentlich wird es sein Enkel auch, werden sich alle 96-Fans jetzt denken. Die Rede ist von Luca Beckenbauer, ein Enkel von Franz Beckenbauer, der vom FC Schalke 04 in die U19 von Hannover 96 wechselt. Das gab der Verein am Donnerstagabend bekannt. Der 17-Jährige kickte vor den Gelsenkirchenern in der Jugend des FC Bayern München.