Kauft der FC Bayern Lucas Hernandez? Jetzt spricht Atlético-Präsident Enrique Cerezo

Es war die Meldung des Tages: Nach Information der spanischen Marca, soll der FC Bayern München Interesse an dem Franzosen Lucas Hernandez von Atlético Madrid haben und bereit sein, die im Vertrag festgehaltene Ausstiegsklausel von 80 Millionen Euro in der Winterpause zu ziehen.

Andrea Berta: "Da müssen sie Kalle fragen"

Weltmeister und Jungstar: Wer ist Lucas Hernandez?

Hernandez kommt aus der Jugend des Vereins und hat bis auf eine Partie in dieser Saison in der Innenverteidigung gespielt. Er kann allerdings auch auf der linken Außenverteidiger-Seite spielen. Sein Bruder ist Real-Profi Theo Hernandez, der aktuell an Real Sociedad ausgeliehen ist.