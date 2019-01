Lucie-Marie Kretzschmar verlässt HC Leipzig

Leipzig. Bitter für den HC Leipzig : Rückraumspielerin Lucie-Marie Kretzschmar verlässt den Verein und spielt in der kommenden Saison für die Neckarsulmer Sportunion. Die Tochter von DHfK-Aufsichtsrat Stefan Kretzschmar hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. „Mit dem Wechsel von Lucie konnten wir früh die ersten Spielerin für die neue Saison verpflichten. Sie passt als junge, deutsche Spielerinnen perfekt zu unserem neu eingeschlagenen Zukunftsweg, den wir für die weiteren Personalplanungen intensivieren werden“, erklärt NSU-Geschäftsführer Kai Stettner am Sonnabend auf der Homepage des schwäbischen Vereins.

Bernhard Kempa (Deutschland, * 19. November 1920, † 20. Juli 2017) prägt den deutschen Handball wie kein anderer nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war ab 1948 der überragende Spieler bei Frisch Auf Göppingen. 1954 holte er als Spielertrainer mit der Mannschaft sensationell die deutsche Hallenmeisterschaft und wenige Monate später auch die Feldmeisterschaft. Sein Name lebt in dem sogenannten Kempa-Trick weiter, bei dem der Ball einem in den Kreis einspringenden Angreifer zugespielt wird, der ihn direkt verwandelt. ©

Die 18-Jährige steht zwar mit dem HCL auf einem Aufstiegsplatz zur zweiten Bundesliga, sucht aber dennoch eine neue Herausforderung. „Ich hätte am Anfang der Saison nicht gedacht, dass ich im kommenden Jahr in der ersten Bundesliga spielen werde“, zitiert die NSU ihre Neuverpflichtung. Dafür muss Neckarsulm allerdings die Klasse halten. Das Team befindet sich mit gerade sechs Punkten in akuter Not und könnte schon in der kommenden Spielzeit bei einem Abstieg und einer gleichzeitigen Qualifikation der Leipzigerinnen auf den HCL treffen.