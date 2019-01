Trainer Lucien Favre analysiert nach Abschluss des Winter-Trainingslagers im spanischen Marbella den Kader von Borussia Dortmund und richtet seinen Blick dabei auf vier Protagonisten, die im Verlauf der Bundesliga-Hinrunde besonders im Fokus standen. Überraschend: Der Coach findet im Bild-Interview zwar großes Lob für Jadon Sancho, sieht den Senkrechtstarter aber nicht zwingend als größtes Talent, das er in seiner bisherigen Karriere trainiert hat. Favre nennt zwei weitere noch aktive Spieler, bei denen er früh ähnliche Anlagen sah: Seinen heutigen BVB-Kapitän Marco Reus und Gladbach-Star Raffael.

Sancho sei "schon unfassbar", sagt der Schweizer: "Aber ich hatte auch einen Reus oder einen Raffael. Dass Raffael nie in der brasilianischen Nationalmannschaft gespielt hat, ist für mich fast schon ein Skandal! Aber es stimmt, Jadon Sancho spielt schon in sehr jungen Jahren eine ganz entscheidende Rolle. Er hat unglaubliche Dribblings drauf." Favre und Raffael arbeiteten in ihren Karrieren schon beim FC Zürich, Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach zusammen. Der Südamerikaner galt stets als einer der Lieblingsschüler des Trainers.

Favre mit Riesenlob für BVB-Kapitän Marco Reus

Gleiches gilt für Reus, den Favre ebenfalls schon zu Gladbacher Zeiten zum Star formte. "Ich kenne Marco noch bestens aus Gladbach und muss sagen, er war schon immer sensationell. Er konnte in der Offensive besonders in der Mitte auf seiner Lieblingsposition jedem Spiel den Stempel aufdrücken. Er ist spielintelligent, spürt Fußball. Ein überragender Fußballer. Fantastisch", schwärmt Favre und sieht in dem inzwischen zum Führungsspieler gereiften Profi den perfekten Kapitän: "Er übt dieses Amt sehr gut aus. Marco ist diskret, aber er hilft auf dem Platz und außerhalb des Platzes jedem."

Schürrle, Diallo & Co.: Die Rekordtransfers des BVB Marcio Amoroso, Axel Witsel und Maximilian Philipp gehören zu den Rekordtransfers von Borussia Dortmund. Doch wer steht ganz oben? ©

Anzeige

Reus dankt das Vertrauen mit Leistung uns spielt die vielleicht beste Saison seiner Laufbahn. In 17 Bundesliga-Einsätzen gelangen dem Nationalspieler elf Tore. In Sachen Trefferquote hat dem 29-Jährigen ein anderer Profi im BVB-Kader die Nase aber sogar noch voraus. Super-Stürmer Paco Alcacer, den der BVB inzwischen fest vom FC Barcelona verpflichtete, bringt es auf zwölf Tore in zwölf Spielen. Dafür brauchte der Spanier gerade einmal 502 Minuten Einsatzzeit.

Favre: Paco Alcacer ist "unglaublich"

Für Favre ist der Torjäger ein Phänomen: "Das ist unglaublich, und ich habe das auch noch nicht erlebt. Wenn er kommt, trifft er fast immer. Diese Statistik wird schwer zu toppen sein. Und es waren auch wichtige Treffer wie in Leverkusen oder gegen Augsburg. Eine überragende Quote." Den Job im Sturmzentrum teilt sich Alcacer mit Mario Götze, der nach einem komplizierten Start unter Favre zuletzt immer besser in Schwung kam.

BVB reist heim: Erfolgreiches Trainingslager in Marbella

Der BVB-Trainer lobt den WM-Helden von 2014: "Er hatte sicher eine schwierige Phase. Aber er hat sich nie hängen ­lassen und in jedem Training gezeigt, dass er will. Mario spielt jetzt vorne und macht das gut. Er läuft viel, verteidigt und presst aber auch gut."

Wie viele Titel holt der BVB in dieser Saison? Hier abstimmen!