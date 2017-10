Lucien Favre: Deutsche Teams schlagen und Champions- und Europa League zurück

Sechs Spiele, sechs Niederlagen: Nicht eine deutsche Mannschaft hat am vergangenen Spieltag der Champions- und Europa League ihre Partie gewonnen. SPORTBUZZER-Kolumnist Lucien Favre glaubt daran, dass die Bundesliga in dieser Woche bessere Chancen hat - für Köln und RB Leipzig werde es aber schwer.

Die sechs Niederlagen der deutschen Klubs am letzten Spieltag der Champions- und Europa League haben mich schon überrascht. Gegen Real Madrid oder Paris kann man immer verlieren, aber gerade die Ergebnisse der anderen Mannschaften waren schon enttäuschend. Allerdings muss ich ganz klar sagen, dass auch die Europa League unglaublich an Qualität gewonnen hat – die Leistungsdichte ist in allen Wettbewerben mittlerweile sehr, sehr eng. Fast alle Teams sind technisch gut, taktisch sehr gut organisiert. Dazu kommt, dass Erfahrung auf internationaler Ebene enorm viel ausmacht und Vereine wie Leipzig, Köln, Hertha oder Hoffenheim noch nie oder lange nicht dabei waren.

Ich bin dennoch fest davon überzeugt, dass die deutschen Mannschaften schon in dieser Runde die richtige Antwort geben und zurückschlagen werden. In der Europa League glaube ich, dass alle Klubs noch Chancen aufs Weiterkommen haben. Am schwierigsten wird es wohl für Köln, weil sie auch in der Bundesliga eine sehr schwierige Phase haben und die Meisterschaft im Moment wichtiger ist.

Champions League 17/18: Das sind die Gruppen Gruppe A © imago Benfica Lissabon (Portugal) | Titel: 2x Europapokal der Landesmeister, 36x Meister, 26x Pokalsieger, Star: Pizzi (Portugal), Trainer: Rui Vitória (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 175,15 Millionen Euro © imago Manchester United (England) | Titel: 2x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 20x Meister, 12x Pokalsieger, 1x Fifa-Klub-Weltmeister, 1x Europa-League-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Paul Pogba (Frankreich), Trainer: José Mourinho (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 562,75 Millionen Euro © imago FC Basel (Schweiz) | Titel: 20x Meister, 12x Pokalsieger, Star: Mohamed Elyounoussi (Norwegen), Trainer: Raphael Wicky (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 48,35 Millionen Euro © imago ZSKA Moskau (Russland) | Titel: 6x russischer Meister, 7x russischer Pokalsieger, 7x sowjetischer Meister, 5x sowjetischer Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Mário Fernandes (Russland), Trainer: Viktor Goncharenko (Weißrussland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 77,7 Millionen Euro © imago Gruppe B © imago FC Bayern München (Deutschland) | Titel: 2x Champions-League-Sieger, 3x Europapokal der Landesmeister, 27x Meister, 18x Pokalsieger, 1x Fifa-Klub-Weltmeister, 1x Uefa-Cup-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Robert Lewandowski (Polen), Trainer: Carlo Ancelotti (Italien) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 603,40 Millionen Euro © imago Paris Saint-Germain (Frankreich) | Titel: 6x Meister, 11x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Neymar (Brasilien), Trainer: Unai Emery (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 545,25 Millionen Euro © imago RSC Anderlecht (Belgien) | Titel: 34x Meister, 9x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 2x Europapokal der Pokalsieger, Star: Leander Dendoncker (Belgien), Trainer: René Weiler (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 96 Millionen Euro © imago Celtic Glasgow (Schottland) | Titel: 1x Europapokal der Landesmeister, 48x Meister, 37x Pokalsieger, Star: Moussa Dembélé (Frankreich), Trainer: Brendan Rodgers (Nordirland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 48,90 Millionen Euro © imago Gruppe C © imago FC Chelsea (England) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 6x Meister, 7x Pokalsieger, 1x Europa-League-Sieger, 2x Europapokal der Pokalsieger, Star: Eden Hazard (Belgien), Trainer: Antonio Conte (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 611,30 Millionen Euro © imago Atlético Madrid (Spanien) | Titel: 10x Meister, 10x Pokalsieger, 2x Europa-League-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Antoine Griezmann (Frankreich), Trainer: Diego Simeone (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 511 Millionen Euro © imago AS Rom (Italien) | Titel: 3x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Edin Dzeko (Bosnien-Herzegowina), Trainer: Eusebio Di Francesco (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 314,43 Millionen Euro © imago Qarabag Agdam (Aserbaidschan) | Titel: 5x Meister, 6x Pokalsieger, Star: Richard (Aserbaidschan), Trainer: Gurban Gurbanov (Aserbaidschan), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 12,28 Millionen Euro © imago Gruppe D © imago Juventus Turin (Italien) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 33x Meister, 12x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Gonzalo Higuaín (Argentinien), Trainer: Massimiliano Allegri (Italien) , Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 525,10 Millionen Euro © imago FC Barcelona (Spanien) | Titel: 4x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 24x Meister, 29x Pokalsieger, 3x Fifa-Klub-Weltmeister, 4x Europapokal der Pokalsieger, Star: Lionel Messi (Argentinien), Trainer: Ernesto Valverde (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 692,50 Millionen Euro © imago Olympiakos Piräus (Griechenland) | Titel: 44x Meister, 27x Pokalsieger, Star: Konstantinos Fortounis (Griechenland), Trainer: Besnik Hasi (Albanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 79,20 Millionen Euro © imago Sporting Lissabon (Portugal) | Titel: 18x Meister, 16x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Adrien Silva (Portugal), Trainer: Jorge Jesus (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 194,9 Millionen Euro © imago Gruppe E Spartak Moskau (Russland) | Titel: 10x russischer Meister, 3x russischer Pokalsieger, 12x sowjetischer Meister, 10x sowjetischer Pokalsieger, Star: Quincy Promes (Niederlande), Trainer: Massimo Carrera (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 104 Millionen Euro © imago FC Sevilla (Spanien) | Titel: 1x Meister, 5x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 3x Europa-League-Sieger, Star: Steven N’Zonzi (Frankreich), Trainer: Eduardo Berizzo (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 216,50 Millionen Euro © imago FC Liverpool (England) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 4x Europapokal der Landesmeister, 18x Meister, 7x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, Star: Philippe Coutinho (Brasilien), Trainer: Jürgen Klopp (Deutschland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 456,5 Millionen Euro © imago NK Maribor (Slowenien) | Titel: 14x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Luka Zahovic (Slowenien), Trainer: Darko Milanic (Slowenien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 12,90 Millionen Euro © imago Gruppe F Shakhtar Donetsk (Ukraine) | Titel: 10x ukrainischer Meister, 11x ukrainischer Pokalsieger, 4x sowjetischer Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Bernard (Brasilien), Trainer: Paulo Fonseca (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 105,80 Millionen Euro © imago Manchester City (England) | Titel: 4x Meister, 5x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Sergio Agüero (Argentinien), Trainer: Pep Guardiola (Spanien) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 618,25 Millionen Euro © imago SSC Neapel (Italien) | Titel: 2x Meister, 5x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Marek Hamsik (Slowakei), Trainer: Maurizio Sarri (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 371,4 Millionen Euro © imago Feyenoord Rotterdam (Niederlande) | Titel: 1x Europapokal der Landesmeister, 15x Meister, 12x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, Star: Nicolai Jörgensen (Dänemark), Trainer: Giovanni van Bronckhorst (Niederlande) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 96,50 Millionen Euro © imago Gruppe G AS Monaco (Frankreich) | Titel: 8x Meister, 5x Pokalsieger, Star: Kylian Mbappé (Frankreich), Trainer: Leonardo Jardim (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 253,30 Millionen Euro © imago FC Porto (Portugal) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 27x Meister, 16x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europa-League-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, Star: Danilo Pereira (Portugal), Trainer: Sérgio Conceição (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 185,80 Millionen Euro © imago Besiktas Istanbul (Türkei) | Titel: 15x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Gökhan Töre (Türkei), Trainer: Senol Günes (Türkei), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 131,7 Millionen Euro © imago RB Leipzig (Deutschland) | Größter Erfolg: Champions-League-Qualifikation 2017 Star: Naby Keïta (Guinea) , Trainer: Ralph Hasenhüttl (Österreich), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 181,08 Millionen Euro © imago Gruppe H Real Madrid (Spanien) | Titel: 6x Champions-League-Sieger, 6x Europapokal der Landesmeister, 33x Meister, 19x Pokalsieger, 2x Fifa-Klub-Weltmeister, 3x Weltpokal-Sieger, 2x Uefa-Cup-Sieger , Star: Cristiano Ronaldo (Portugal) , Trainer: Zinédine Zidane (Frankreich) , Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 743,80 Millionen Euro © imago Tottenham Hotspur (England) | Titel: 2x Meister, 8x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Harry Kane (England), Trainer: Mauricio Pochettino (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 486,75 Millionen Euro © imago Borussia Dortmund (Deutschland) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 8x Meister, 4x Pokalsieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun), Trainer: Peter Bosz (Niederlande), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 406,53 Millionen Euro © imago APOEL Nikosia (Zypern) | Titel: 26x Meister, 21x Pokalsieger, Star: Facundos Bertoglio (Argentinien), Trainer: Georgios Donis (Griechenland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 16,95 Millionen Euro © imago

Man merkt Leipzig die fehlende Erfahrung an

In der Champions League wird sich Bayern definitiv durchsetzen – ob als Erster oder Zweiter, ist am Ende nicht so wichtig. Aber Celtic Glasgow und Anderlecht sind nicht auf dem gleichen Niveau wie Bayern und PSG. Nach zwei Niederlagen wird es für Dortmund natürlich nicht einfach, es noch ins Achtelfinale zu schaffen. Aber selbst ein Ausscheiden wäre für mich in dieser Todesgruppe mit Real und Tottenham keine Katastrophe.

Für den BVB sind sechs Punkte aus den beiden Spielen gegen Nikosia jetzt Pflicht. Holen sie diese, ist noch alles drin. Am vorletzten Spieltag käme es zum Endspiel gegen Tottenham. Zu Hause ist der BVB eine Macht und kann auch die Engländer schlagen. Dann kann es ein Vorteil sein, dass Real am letzten Spieltag vermutlich schon durch ist und wohl einige Spieler schonen wird.

Eng wird es für Leipzig. Ihnen merkte man in den ersten Spielen die fehlende Erfahrung an. Aus meiner Sicht ist die Partie gegen Porto schon vorentscheidend. Die Portugiesen sind brandgefährlich, haben in Monaco 3:0 gewonnen. Sie spielen in jeder Zone Pressing, sind unglaublich zweikampfstark und top organisiert. Um Porto zu schlagen, muss RB mit Sicherheit eine Topleistung abrufen.

Immer dienstags wechseln sich an dieser Stelle in der SPORTBUZZER-Viererkette Bestseller-Autor Ronald Reng, die Erfolgstrainer Lucien Favre (aktuell OGC Nizza) und Hans Meyer (Kult) und Jochen Breyer, Moderator des Aktuellen Sportstudios (ZDF), mit Meinungsbeiträgen ab.

